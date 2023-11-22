Илон Маск решил «реабилитироваться» за антисемитский скандал 22.11.2023, 9:22

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Илон Маск

Часть доходов Twitter будет направлена на гуманитарную помощь для Израиля.

Илон Маск планирует все доходы социальной сети Twitter, полученные от контента, связанного с войной в Секторе Газа, направить в качестве гуманитарной помощи в израильские больницы и международным гуманитарным организациям.

Об этом в Twitter сообщил сам Илон Маск.

«Корпорация Х будет жертвовать все доходы от рекламы и подписок, связанные с войной в Газе, больницам в Израиле и Красному кресту/полумесяцу в Газе», - написал Маск в соцсети Twitter.

Что предшествовало

Напомним, накануне Илон Маск попал в антисемитский скандал, в результате которого уже несколько всемирно известных компаний, таких как Disney, Apple и другие, остановили свою деятельность в социальной сети Twitter.

Также недавно отдел коммуникаций Европейской комиссии обратился ко всем исполнительным службам ЕС с просьбой прекратить показ рекламы в соцсети Х. Данные действия планируют ввести на фоне беспокойства по поводу распространения там дезинформации.

Вскоре Илон Маск прокомментировал антисемитский скандал, спровоцировавший рекламный бойкот его социальной сети Twitter. В комментарии миллиардер отрицал свою причастность к антисемитским высказываниям, а все обвинения в СМИ назвал фальшивыми.

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