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Илон Маск решил «реабилитироваться» за антисемитский скандал

  • 22.11.2023, 9:22
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Илон Маск решил «реабилитироваться» за антисемитский скандал
Илон Маск

Часть доходов Twitter будет направлена на гуманитарную помощь для Израиля.

Илон Маск планирует все доходы социальной сети Twitter, полученные от контента, связанного с войной в Секторе Газа, направить в качестве гуманитарной помощи в израильские больницы и международным гуманитарным организациям.

Об этом в Twitter сообщил сам Илон Маск.

«Корпорация Х будет жертвовать все доходы от рекламы и подписок, связанные с войной в Газе, больницам в Израиле и Красному кресту/полумесяцу в Газе», - написал Маск в соцсети Twitter.

Что предшествовало

Напомним, накануне Илон Маск попал в антисемитский скандал, в результате которого уже несколько всемирно известных компаний, таких как Disney, Apple и другие, остановили свою деятельность в социальной сети Twitter.

Также недавно отдел коммуникаций Европейской комиссии обратился ко всем исполнительным службам ЕС с просьбой прекратить показ рекламы в соцсети Х. Данные действия планируют ввести на фоне беспокойства по поводу распространения там дезинформации.

Вскоре Илон Маск прокомментировал антисемитский скандал, спровоцировавший рекламный бойкот его социальной сети Twitter. В комментарии миллиардер отрицал свою причастность к антисемитским высказываниям, а все обвинения в СМИ назвал фальшивыми.

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