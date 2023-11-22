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Фальсификаторы испугались белорусов с биометрическими паспортами

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  • 22.11.2023, 9:29
  • 8,806
Фальсификаторы испугались белорусов с биометрическими паспортами

Преемники Ермошиной озвучили странное решение.

Биометрический паспорт нельзя будет использовать при получении избирательного бюллетеня во время «единого дня голосования», эта информация была озвучена 21 ноября на заседании ЦИК.

Секретарь ЦИК Елена Балдовская пояснила, что биометрический паспорт не может быть в числе этих документов, потому что в нем не указано отчество избирателя.

По ее словам, основным документом при голосовании является паспорт гражданина, можно использовать ID-карту. Кроме этого, в перечень документов, с которыми можно прийти на участки для голосования и получить бюллетень, включены студенческий и ученический билеты.

Согласно плану, регистрация кандидатов в «депутаты пройдет с 16 по 30 января 2024 года, агитация начнется с 31 января и завершится 24 февраля следующего года.

Досрочное «голосование» начнется 20 февраля и завершится в субботу, за день до выборов, 24 февраля.

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