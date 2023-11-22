Партизаны проникли на сверхсекретную базу россиян в Тольятти 22.11.2023, 9:35

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Что удалось обнаружить на полностью автономном объекте в лесу?

Партизаны в Тольятти обнаружили военную базу россиян, на которой, вероятно, хранятся различные типы боеприпасов.

Об этом сообщает украинское партизанское движение «АТЭШ».

«Наши агенты активно работают в Тольятти и передают информацию о местах дислокации ВС РФ и военных базах. На этот раз была совершена вылазка на военный объект в Кунеевском лесу» - пишет «АТЕШ».

По их данным, территория российской базы огорожена колючей проволокой, камерами наблюдения и другими средствами защиты. При этом объект полностью автономен – имеет собственную систему подачи воды и водохранилища.

Согласно полученной информации там хранятся разные типы боеприпасов.

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