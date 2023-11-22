Путина жестко поставили на место в ООН 3 22.11.2023, 9:41

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Россия готовит преступление планетарного масштаба.

В ООН заявили, что Россия пытается устроить голодомор планетарного масштаба. В этой связи кремлевского диктатора Владимира Путина сравнили с генсеком КПСС Иосифом Сталиным, который устроил Голодомор в Украине в 30-х годах прошлого века, убив миллионы гражданских.

Об этом пишет «Укринформ».

Такое сравнение сделала глава американской делегации при ООН посол Линда Томас-Гринфилд во время выступления на заседании Совета по вопросам нацбезопасности Белого дома 21 ноября.

«В этом месяце мы имеем 90-ю годовщину Голодомора, который означает смерть от голода», – сказала Томас-Гринфилд.

По ее словам, миллионы украинских женщин, детей, мужчин погибли из-за жесткой и репрессивной политики сталинского режима, из-за рукотворного и умышленного голода.

И это, как утверждает Томас-Гринфилд, предупреждением того, что может произойти, если не сдерживать жестокость и тиранию нынешнего правителя Кремля.

«Но Путин не считался, он скорее вдохновился. Как и Сталин, Путин использует продовольствие как оружие войны. Как и Сталин, Путин учинил голод и смерть в Украине», – добавила она.

Томас-Гринфилд акцентировала, что Россия ведет войну не только против народа Украины и против уязвимых слоев населения по всему миру, которые зависят от экспорта продовольствия из Украины.

Она заявила, что именно РФ обострила глобальную продовольственную безопасность – к началу войны Украина была одним из ведущих производителей и экспортеров агропродукции, а производство пшеницы в стране уменьшилось на 35%.

«Почему? Потому что Россия разворовала украинское зерно, саботировала сельскохозяйственные угодья, бомбила украинскую сельскохозяйственную инфраструктуру и портовые города», – сказала Томас-Гринфилд.

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