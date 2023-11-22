«Первые роды в 15 лет, вторые в 17 и третьи — в 19» 29 22.11.2023, 9:50

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Молодая мама из-под Гомеля вызвала бурю эмоций у белорусов.

Мария Синцова из городского поселка Уваровичи Буда-Кошелевского района имеет все шансы стать самой юной многодетной матерью Беларуси. Первый раз она родила в 15 лет, второй — в 16. Сейчас ей 19, и они с мужем ждут третьего ребенка. Она снялась в телешоу, ведет блоги в Instagram и TikTok, где рассказывает о своей жизни. Внимание на ее профиль обратила «Наша Ніва».

Блогерша снимает тиктоки, которые у кого-то вызывают улыбку, у кого-то — жалость, а у кого-то — злость. Вот один из ее тиктоков: «Требования родителей ко мне до 15 лет: хорошо учиться, не играть допоздна, думать о будущем, готовиться к поступлению. Требования после 17 лет: не стать многодетной (по возможности)».

В инстаграме Мария рассказывает о тех проблемах, с которыми столкнулась. Когда она училась в девятом классе, то влюбилась в парня. Они были вместе год. Разлука с ним стала настоящей трагедией для девочки, она пыталась как-то наладить отношения. Закончились эти попытки беременностью, о которой Мария побоялась сказать и бывшему любимому, и своим родителям. Блогерша пишет, что больше всего боялась того, что из-за этой истории она попадет в детский дом.

На тот момент девушка училась в колледже, на неделе жила в общежитии, а домой приезжала только на выходные. А там старалась быстренько сбежать к подруге в гости, чтобы мама не увидела уже довольно заметный живот.

На пятом месяце беременности Мария познакомилась с шестнадцатилетним Ильей, а еще через месяц рассказала ему свой секрет и сказала, что он не обязан быть вместе с ней. Но тот ответил, что любит ее и сможет полюбить и ее ребенка. Парень поддержал ее морально и убедил рассказать обо всем маме. На 28-й неделе беременности девушка решила написать маме сообщение с признанием. Мама ответила, что и сама догадывалась, но из-за вспыльчивого характера дочери боялась спрашивать.

Свой шестнадцатый день рождения Мария встречала в роддоме, так как ее не хотели отпускать домой. Официально девушка еще не считалась полностью дееспособной — а это значит, не имела права самостоятельно растить ребенка и получать выплаты на него. Кроме всего, нужно было получить от органов опеки акт обследования будущего места жительства новорожденной. В результате на ее маму оформили временную опеку над внучкой.

Два месяца Мария провела дома с дочерью, а потом вернулась к учебе. Девочкой занималась бабушка. Но, как говорит блогерша, из-за этого начались проблемы: бабушка прикипела к младенцу и ревновала внучку к дочери.

Когда малышке было всего пять месяцев, Мария забеременела второй раз — от того самого Ильи. Но из-за того, что менструация не исчезла, она узнала об этом почти что на 11-й неделе беременности. Поскольку и Мария, и ее партнер учились, Илья был категорически против. Но девушка солгала, вроде бы доктор, который мог сделать аборт, пошел в отпуск — и поэтому все, вариантов, кроме как рожать, нет.

В результате пара поженилась. Мария стала полностью дееспособной для того, чтобы самостоятельно растить первую дочь, однако мама не хотела ее отдавать и, по словам блогерши, настраивала опеку против дочери. Но в конце концов все смогли наладить отношения. Мария и Илья стали растить двоих детей — девочку и мальчика.

Блогерша записала видео о том, что часто слышит, будто она испортила себе жизнь, так как в 18 лет имеет двоих в коляске. Но она утверждает, что дети стали для их пары стимулом развиваться, зарабатывать деньги и нести ответственность за их жизнь.

Эта история, которая иногда напоминает сериал, заинтересовала сотрудников телеканала ОНТ — Марию пригласили на шоу «Еще не вечер», чтобы она рассказала о беременности в 15 лет.

Там девушка сообщила, что ее беременностью в свое время интересовалась и милиция:

— Милиция приезжала разбираться, как это произошло. Ну если бы это было по принуждению, то были бы судебные разбирательства, а так мы подписали, что все было по обоюдному согласию.

Она также рассказала, что столкнулась с медицинской агрессией во время родов:

— Было страшно. В больнице врачи очень плохо относились из-за возраста, пытались каждый раз нагрубить. Особенно в родзале. На меня и кричали, и говорили, чтобы я вообще никаких звуков не издавала. Говорили, что я им только мешаю.

Среди гостей шоу, которым предложили обсудить ситуацию, был певец Герман Титов — он попытался сказать, что такое поведение медиков недопустимо. Но его быстро прервала ведущая, которая начала доказывать, что ситуация уникальная, а белорусские врачи на самом деле потрясающие. Аргументом ее было то, что она сама рожала дважды и никогда не сталкивалась с грубостью.

Слово дали Светлане Шиловой, проректору по лечебной работе БГМУ, кандидату медицинских наук, доценту.

— Никогда не осуждайте медицинских работников. Шестнадцатилетняя девочка попала в роддом, у девочки большая трагедия. Она не созрела для родов и функционально, и морально. Конечно, ребенка надо было пожалеть. Я не оправдываю, если вам говорили плохие слова. Но в родзале бывают такие ситуации, когда люди неуправляемые. Это психология, и разговаривать нужно по-разному. Кого-то можно пожалеть, и будет еще хуже, будет истерика. А мы должны сохранить жизнь маленькой девочке, которая дарит жизнь еще одному ребенку, чтобы он остался живым и здоровым, чтобы не было асфиксии, не было травмы. В той критической ситуации, где мы с вами не были, мы не можем обсуждать действия врачей.

Странно было бы, если бы на такую передачу не пригласили священника. И он действительно сидел между Титовым и Шиловой. У протоиерея Павла Сердюка, председателя синодальной комиссии БПЦ, ведущая спросила о сексуальном воспитании — кто и когда должен говорить с детьми о сексе.

— А почему с детьми? — парировал священник. — Мне очень понравился Илья, прекрасная пара. Неужели у нашей героини плохое сексуальное воспитание? Она забеременела и сразу решила сохранить жизнь своему ребенку.

Священник считает историю Марии прекрасной. Ну и что из того, что отец ребенка отказался брать на себя ответственность? Рядом же сразу появился другой мужчина, который захотел растить чужого ребенка.

Сейчас Марии 19 лет, и она снова ждет ребенка. Говорит, что в этот раз беременность они планировали вместе с мужем. Время от времени девушка получает негативные комментарии: ее упрекают в том, что подает плохой пример — будто бы школьницы после ее блога массово решат рожать в 15−16 лет. Кто-то упрекает в том, что она рожает детей ради выплат от государства. Есть и те, кто жалеет молодую мамочку. Для последних она написала пост:

— Почему я должна жить по стандартам? «Пожить для себя» — а если дети это и есть то, что я хотела для себя? Не все же хотят детей и семью, так и не все хотят гулять. Логично?

Не видела мира, не путешествовала, ну и что? Многие и до конца жизни не путешествовали. А у меня еще огромный запас времени, чтобы ездить одной или с детьми на отдых. Образование? Его можно получить в любое время, можно учиться всю жизнь. Чему ты научишь своих детей, если ты без «вышки»? А кто сказал, что я училась на двойки-тройки? Или вы думаете, что рожают только те, кто плохо учился?

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