«Только одна клиентка получила годовую визу, и на нее смотрели как на инопланетянку» 1 22.11.2023, 10:02

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Как теперь белорусам открыть долгосрочные шенгенские визы?

Издание «Салiдарнасць» попыталось выяснить возможные варианты получения виз для белорусов.

— Времена, когда мы получали визы на год-три-пять, увы, прошли. Сейчас виза на полгода считается подарком судьбы, а на год — просто чудом.

При этом турфирмы не могут дать гарантий ни о том, что вам откроют визу на определенный срок, ни о том, что ее вообще откроют. И добросовестные операторы сразу и честно предупреждают об этом своих клиентов. Решение зависит только от консула, — подчеркивает Алексей, представитель одного из белорусских турагентств (имя изменено в целях безопасности — С.).

«Салідарнасць» попросила специалиста описать общую картину с получением различных видов виз для выезда за границу белорусам.

«Количество отказов по туристическим визам достигает порядка 90%»

— Осталось не так много посольств, которые вообще открывают нам что-либо, — сразу уточняет собеседник. — Начнем с Франции, потому что в это посольство попасть практически невозможно. Записаться могут только организованные группы от туристических фирм, при этом запись очень лимитирована и, как правило, расписана на два-три месяца вперед.

Подача на французскую визу подразумевает поездку в тур, который вы должны оплатить.

Это же условие является обязательным для посольства Венгрии. Более того, Венгрия не просто предложит вам купить тур, но еще может и проверить, действительно ли вы использовали визу по назначению. Вплоть до того, что они даже отправляли запросы в гостиницу с просьбой подтвердить проживание там туристов.

Во Францию документы принимают в самом посольстве, соответственно, не потребуются расходы за услуги визового центра.

В Венгрию, наоборот, подать документы можно только через визовый центр. Зато ожидать придется меньше, в течение месяца. При этом записаться в это посольство на подачу документов можно попробовать и самостоятельно, приложив чек об оплате гостиницы.

Оба посольства открывают визы в основном на полгода-год и практически не отказывают.

Для подачи на немецкую визу прием документов тоже ведется только в посольстве по предварительной записи. Но у них немного другая система: оставляешь заявку и ждешь, пока подтвердят дату подачи.

Ожидание может длиться месяцами. Один из примеров: записали человека в мае, в сентябре пришел ответ о том, что подача документов назначена на апрель.

Если запрашивается виза по приглашению, отвечают немного быстрее.

Хорватия с 1 января этого года вступила в еврозону и стала членом Шенгенского соглашения. На это посольство мы возлагали большие надежды. Но они не оправдались. Рассмотрение документов на визу там длится 3 месяца, и все визы, которые выходили, были однократными.

В посольство Италии на туристическую визу подача осуществляется через визовый центр. Напрямую в посольство обращаются либо те, у кого есть приглашения от родных, либо касающиеся бизнеса.

Запись в визовый центр расписана примерно на месяц вперед. При этом стоит учесть, что электронная система работает очень плохо.

Поэтому те, кто не может записаться онлайн, а таких большинство, занимают живую очередь на улице, составляя списки. Сотрудники визового центра сами по этим спискам обзванивают и сообщают о дате подачи.

В данный момент посольство предупредило, что при распределении слотов на последнюю неделю ноября и первую неделю декабря приоритет отдают организованным туристическим группам.

Испанский визовый центр в Минске, как известно, работает с перебоями. Полгода был закрыт, потом открылся, через два месяца снова закрылся.

В эти перерывы беларусы ездили в Москву, чтобы открыть визу через Генеральное консульство Испании в РФ. Поездки были недешевыми и проблемными.

В конце концов, автобусы с гражданами Беларуси без паспортов, которые возвращались после подачи документов, начали разворачивать на российско-белорусской границе.

Чуть больше месяца назад в Минске снова заработал визовый центр. Слоты выбрасывают раз в месяц на следующий месяц. Рассмотрение документов в Испанском консульстве длится 6 недель.

Кто-то помнит, что еще недавно Испания выдавала почти всем визы на месяц. Однако все визы, выданные нашим клиентам за последнее время, исключительно однократные.

Еще у нас есть посольство Греции. Пожалуй, туда попасть можно легче всего, но процент отказов очень высокий. А визы, которые ставят, почти все — однократные.

Допустим, у нас с начала этого года только одна клиентка получила годовую визу в греческом посольстве, и на нее смотрели просто как на инопланетянку.

Наконец, посольство Польши, которое недавно возобновило выдачу туристических виз. Но, как ни печально, процент отказов по ним сейчас просто сумасшедший.

Надо сказать, что после скандала из-за коррупционных схем в компании VFS Global поляки стали отказывать по всем видам виз.

В Беларуси в настоящее время остались три консульства — в Минске, Бресте и Гродно. Как правило, документы, которые рассматриваются консулами там, выходят с положительными ответами.

Однако в связи с тем, что спрос слишком большой, и оставшиеся в Беларуси консулы не справляются с таким объемом, много документов отправляется на рассмотрение в Варшаву. И вот оттуда идет очень большой процент отказов.

Гуманитарные визы поляки сейчас вообще не открывают. Визы для айтишников по программе Poland Business Harbour (PBH) открывают, но уже с условиями, не для всех выполнимыми.

Их ужесточили для того, чтобы люди не использовали эти визы не по назначению.

И сейчас если видят, что у вас была гуманитарная виза или виза PBH и вы по ней ездили как турист, скорее всего вы получите отказ.

Изменились условия подачи документов: консульства в Минске и Бресте привязали их к месту регистрации. В Гродно пока принимают всех.

В пакете документов на визу категории D (рабочую), которую раньше давали в общем без проблем, серьезно изменились требования к приглашению на работу, что, конечно, уменьшит количество фальсифицированных документов, но в то же время значительно усложнит путь тем, кому действительно нужно.

Что касается туристов, то теперь ко всему прочему им нужно прилагать чек об оплате гостиницы. Однако ни это, ни все остальное ничего не гарантирует.

Количество отказов по туристическим визам достигает порядка 90%.

Из последнего: туристы выкупили гостиницу в Закопане, получили отказ, и теперь всеми правдами и неправдами пытаются вернуть деньги за дорогую гостиницу.

Счастливчикам открывают визы либо под поездку, либо всего на несколько месяцев.

«Виза одному человеку обойдется минимум в 1500 рублей»

Но даже с учетом всех трудностей, отмечает представитель турагентства, количество желающих получить заветный допуск в Европу остается неизменно высоким.

А поскольку практически все посольства постепенно уменьшают количество слотов для подачи, конкуренция растет, соответственно, увеличивается цена вопроса.

— Визовые центры за свои услуги берут от 80 до 130 евро с учетом консульского сбора (35 евро). Дети в некоторых посольствах освобождаются от его уплаты.

Плюс стоимость туруслуги: для виз категории D — от 350 рублей, для виз категории С — от 700. Надо сказать, что эта стоимость не совсем зависит от самих турагентств. Дело в том, что слоты или записи «ловят» специально обученные люди, которые сотрудничают с нами, естественно, не бесплатно.

Здесь определенных ставок нет, кто как договорится. Но поскольку квота мест, которые выбрасывают посольства, постоянно уменьшается, а количество желающих получить визу, наоборот, увеличивается, приходится этот поток регулировать ценой.

Отсюда появляются всякие «первые очереди», «вторые», «премиум» и т.д. Естественно, сначала запишут того, кто заплатил больше.

Если добавить к этому чек на отель, который сейчас требуют все, даже самый бюджетный примерно в 150 евро на несколько дней, в итоге виза одному человеку обойдется минимум в 1500 рублей. И это только там, где обязательным условием не является покупка тура.

Стоит ли абсолютное отсутствие гарантированного результата таких денег, каждый решает сам.

Но предупреждать об известных нюансах, я считаю, турфирмы обязаны. Например, я советую очень внимательно согласовывать сроки поездки.

Потому что сейчас посольства нередко выдают паспорта с опозданием. Например, визу ставят с 10 числа, а паспорт возвращают человеку только 12-15.

Сроки рассмотрения в разных посольствах примерно известны, их обязательно нужно учитывать. И если документы рассматривают 6 недель, а у вас подача, допустим, на 1 декабря, то визу нужно запрашивать не ранее, чем с 15 января. Иначе можно опоздать в свою поездку.

— Для стандартного пакета документов на туристическую визу необходимы справка с места работы и выписка со счета. Как быть тем, у кого нет работы?

— Безработные указывают свой статус, но выписку со счета они обязаны предоставить.

Понятно, что у безработного молодого человека увеличивается процент отказа. А вот пенсионерам визы в большинстве случаев открывают.

Вообще мы постоянно сталкиваемся с тем, что выписка со счета ставит клиента в тупик. Люди не хотят класть в банк деньги и показывать, что они у них есть. А посольство ведь требует еще, чтобы по карте было движение средств за последние три месяца.

К финансовым расходам и всем сопутствующим трудностям, пожалуй, стоит добавить сложность прохождения границы и риски, связанные с этим в последнее время, необходимость верификации в МСИ (межбанковской информационной системе).

Спасибо полякам, которые приняли решение скрывать факт наличия у человека карты поляка при выдаче визы. Но, повторюсь, количество отказов гражданам, не имеющим карты поляка, очень большое.

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