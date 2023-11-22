«Именно так!»: у Соловьева неожиданно сделали болезненное для Кремля признание 8 22.11.2023, 10:12

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Сергей Мардан

Топ-пропагандист заявил, что россиянам придется заплатить.

Одиозный российский пропагандист Сергей Мардан, не скрывающий своих неонацистских взглядов, сделал откровенное признание, передает dialog.ua.

Он заявил, что «русский мир» - это война без конца и нищета в обмен на мнимое «величие».

Такие слова прозвучали в эфире российского пропагандистского ресурса «Соловьев LIVE».

Мардан чрезвычайно гордится тем, что россияне уже столетиями несут в себе имперское мышление. Он заверил, что противники Москвы пишут правду, называя россиян неисправимыми имперцами, чья главная цель - это захват чужих территорий и убийства людей.

«Они (противники России в мире - ред.) это заметили гораздо раньше, чем мы, и они прямо об этом пишут… Что русские неисправимы, что русские остаются все той же империей, которая непрерывно расширяется, которая отказывает Украине в каком-то самосознании, что они могут быть отдельной страной. Да, именно так! Мы отказываем Украине в том, что она может быть отдельной страной! Отказываем! Совершенно высокомерно… Просто представьте себе вот такого агрессора! Другого такого агрессора не существует!» - хвастался Мардан.

Он уверял, что россияне готовы платить за расширение своей империи всем. «Да, мы считаем, что самое ценное, что может быть в русском хозяйстве, это 10 тысяч танков… Это то, за что мы готовы платить! Вот что такое «русский культурный код», - заявил Мардан.

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