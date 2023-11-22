Дикие люди 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

22.11.2023, 10:20

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Медведев и Лавров выпустили «джина из бутылки».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и его «Единая Россия» готовят карикатурный «съезд борцов с неоколониализмом». Направление понятно – «против Запада». Этот тезис о «неоколониализме» - одна из выдумок Лаврова и его сотрудников из МИДа. Дескать, «имперский Запад» занимается «эксплуатацией» народов Азии, Африки. «И так далее, и так далее» - говаривал Михаил Сергеевич.

Вся эта «теплая», заправленная виски «компания», видимо, не подозревает, какого «джина из бутылки» она выпускает на российские просторы, какие угрозы для России создает.

Первый же вопрос – как сочетается бег назад – к российской Империи, с тезисом о «неоколониализме»? Что принесла расширяющаяся российская Империя народам, которые она включила в свою орбиту? Что с этими народами сейчас? В частности, с теми, на чьей родовой территории находятся разрабатываемые «капитализмом закадычных друзей» полезные ископаемые – основа нашей бензиновой экономики? Что достается этим народам от разработок? Не хотите на себя оборотиться? Вам бы у западных компаний и правительств учиться, как уходить от колониального мира.

Медведев, Лавров и другие «стреляют себе в ногу» своим же «неоколониализмом». Запускают на российские просторы опасную тему. Вместо того, чтобы думать, что с этим делать. Но разве такие как Лавров или Медведев способны думать? И уж тем более противостоять могущественным интересам верхушки? Они сами – получатели ренты.

Теперь о страдающих от «неоколониализма» народах Азии и Африки. Расскажите-ка нам, Лавров и Медведев, об условиях разработки полезных ископаемых в Сирии и ЦАР, что там достается народам этих стран, что берут себе авторитарные власти, а что вывозят российские разработчики? Раскройте контракты. Посмотрим на ваш светлый новый мир. Нам отчего-то кажется, что там процветает грабеж народов.

Дичь, которую проповедуют Путин, Лавров, Медведев и другие, выдуманная, «высосанная из пальца» опасная демагогия. Дикие люди, оказавшиеся волею случая на вершине российского государства, не понимают, какой вред они приносят стране, оказавшейся у них под пятой.

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