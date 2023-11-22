Очередное поражение Кремля: Россия теряет исторического союзника 1 22.11.2023, 10:43

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Никол Пашинян

На Кавказе начались исторические перемены.

Российско-армянские отношения ухудшаются уже не первый месяц. На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его страна не будет участвовать в возглавляемой Россией встрече Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября. До этого он проигнорировал саммит глав стран СНГ. При этом Ереван все активнее трансформирует свою международную политику в сторону Запада.

Процесс дистанцирования от Российской Федерации начался не сегодня. Уже после завершения 44-дневной войны в Карабахе в 2020 году, в ходе которой Азербайджан вернул себе значительную часть территорий, а Ереван так и не смог добиться существенной военной поддержки ни от Москвы, ни от ОДКБ, прозвучала первая реальная критика армянской власти в адрес России и начался процесс уменьшения кремлевского влияния в данной стране.

Окончательно армянскому обществу стало понятно, что Россия сегодня им явно не союзник, после событий уже в этом году, когда военная операция Азербайджана 19-20 сентября привела к капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской Республики при полном бездействии российских миротворцев, на которых Армения возлагала надежды. Россия даже не пыталась избрать активную дипломатическую позицию и поддержать когда-то дружественную страну, а ее пропагандисты просто издевались над армянами, высмеивая их поражение.

Как Россия теряет свое влияние в Армении, куда все активнее входят ЕС и США, пишет OBOZ.UA.

Однажды России здесь не будет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности в регионе. Молниеносная военная операция Азербайджана по захвату Нагорного Карабаха стала издевательством над гарантиями президента России Владимира Путина по защите населения региона, поддержанию режима прекращения огня и обеспечению проезда по единственной дороге.

Согласно договоренностям Армении, Азербайджана и России, заключенным после окончания боевых действий в 2020 году, российские миротворцы должны были контролировать ситуацию в районе Карабаха, но, по словам Пашиняна, этого не произошло.

«Почему? Причин может быть две: либо РФ не захотела, либо не смогла сохранить контроль», – сказал он.

По словам Пашиняна, РФ обвиняет западные страны в том, что они подталкивают правительство Армении «к принятию мер, направленных на вытеснение России» из региона, однако на самом деле «Россия сама уходит из региона».

В интервью итальянскому изданию La Repubblica армянский премьер отметил, что «однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет. Архитектура безопасности Армении на 99,9 процента была связана с Россией. Однако сегодня российский пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту является стратегической ошибкой».

Сам кремлевский диктатор в присущей ему хамской манере так прокомментировал обвинения в предательстве армянского народа: «Чья бы кобыла мычала – твоя бы молчала. Корова, кобыла. Неважно. Животное, короче говоря».

Показательный игнор

Ереван, не раз открыто выражавший недовольство ролью России в обеспечении безопасности в регионе, но так и не получивший должной поддержки, все ощутимее дистанцируется от всего, где находится Россия.

Так, Никол Пашинян отказался принять участие в очередном саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоится в Минске 23 ноября. Таким образом, Армения впервые с 2009 года не примет участие в этом саммите. До этого, в январе 2023 года, Армения отказалась проводить обучение ОДКБ на своей территории. Кроме того, страна попросила ОДКБ снять с повестки дня документ о помощи, которая предусматривала развертывание наблюдательной миссии на армянско-азербайджанской границе. Причина проста – аналогичная миссия, но уже от ЕС, действует с начала 2023 года.

«Раньше считалось, что эта организация, фактически возглавляемая Россией, является надежным механизмом безопасности. Однако это не оправдало наших ожиданий», – отмечал Пашинян.

В октябре премьер Армении проигнорировал саммит СНГ в Бишкеке. В то же время 5 октября он принимал участие в саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде и 10 ноября – в Парижском форуме мира.

К слову, в Испании Пашинян впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в Париже армянский лидер встречался не только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но и с прокурором МУС Каримом Ханом.

ЕС становится все ближе

Политика Армении, в рамках которой страна полагалась сугубо на Россию для обеспечения безопасности, была стратегической ошибкой, ведь Москва не смогла добиться результатов и находится в процессе сворачивания своей роли в регионе – именно таких тезисов сегодня придерживаются армянские власти.

Ереван был вынужден пересмотреть отношения с другими странами и искать новых партнеров в сфере безопасности из-за действий России, ведь Москва не смогла выполнить свои союзнические обязательства перед Арменией в конфликте в Нагорном Карабахе.

Пашинян заявил, что не видит никаких преимуществ в присутствии российских военных баз на территории страны, ведь миротворческая миссия РФ провалилась. Намекнув, что россиянам пора «брать свои шинели и идти домой».

В настоящее время сложилась достаточно парадоксальная ситуация – будучи с Россией в союзнических отношениях и находясь с ней в одних альянсах, Армения предпочитает развивать политические и военные отношения не с Москвой, а с Западом. Ереван открыто говорит о своей заинтересованности в европейской интеграции и при этом делает конкретные шаги по расширению присутствия Евросоюза на своей территории.

На сегодняшний день принято решение увеличить численность европейской миссии в Армении. Также есть решение ЕС рассмотреть включение страны в Европейский фонд мира, занимающийся помощью в вопросах безопасности Молдовы, Грузии и Украины.

В последнее время именно европейские площадки стали основными для армянских чиновников. Так, глава МИД Армении Арарат Мирзоян 15 ноября посетил столицу Бельгии, где принимал участие в ассамблее Форума гражданского общества «Восточного партнерства» (интеграционный проект ЕС для постсоветских стран). Там Мирзоян приветствовал недавнюю рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной и Молдовой относительно их вступления в ЕС.

Секретарь Совбеза Армен Григорян посетил Брюссель, где принял участие в форуме «Стратегическое будущее Армении». Выступая там, он заявил: в Армении думают о том, чтобы стать внеблоковым государством.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что у правительства Армении и народа республики также есть европейские устремления: «За последнее время мы достигли впечатляющих результатов в совместной работе, направленной на сближение Армении и ЕС. Недавно мы начали диалог на высоком уровне по вопросам политики и безопасности».

Таблетка для Путина

В марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордеры были выписаны по делу о незаконном вывозе детей из Украины.

1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС. Он был подписан страной еще в 1999 году, но с тех пор не ратифицирован из-за решения Конституционного суда Армении, заявившего, что обязательства соглашения противоречат нескольким положениям действующей на тот момент конституции государства.

В марте 2023 года в КС приняли новое решение и признали, что положения Римского статута соответствуют Конституции Армении. Именно в это время стало ясно, что Россия не выполнит свои обязательства перед Арменией в рамках Организации Договора о коллективной безопасности относительно защиты территории Нагорного Карабаха от посягательств Азербайджана.

Уже 3 октября парламент Армении ратифицировал его. 13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Официально страна станет членом Международного уголовного суда (МУС) 1 февраля следующего года.

Москва неоднократно была категорически против того, чтобы Армения ратифицировала Римский статут. Об этом и сейчас не перестают заявлять российские официальные лица.

«В ходе двусторонних консультаций российской стороной были выдвинуты соответствующие предложения — пойти по пути привлечения механизмов МУС без ратификации Римского статута. К сожалению, к нам не прислушались. Есть конкретные действия и шаги, которые предпринимает официальный Ереван. Они также не отвечают тому, о чем договаривались, под чем подписывались. Безусловно, на это тоже мы будем реагировать», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сближение с Украиной

В начале сентября Армения поставила Украине первый за 16 месяцев полномасштабной войны пакет гуманитарной помощи.

Акция была довольно показательной, ведь помощь в Киев привезла лично супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, принявшая участие в саммите первой леди. Ранее армянская сторона всячески избегала официальных мероприятий в Украине.

А позже состоялась и первая встреча президента Украины с премьер-министром Армении на форуме в Гранаде, в ходе которой лидеры Украины и Армении обсудили двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты, а также ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе.

Последние официальные контакты прошли во время третьего форума мира на Мальте, где встретились секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Следует отметить, что раньше такой активности в армяно-украинских отношениях не наблюдалось.

Американский фактор

По сообщениям министерства обороны Армении, США пообещали содействовать реформе армии страны. Договоренность была достигнута по итогам встречи первого замминистра обороны Армении Эдварда Асряна с заместителем командира Европейского командования США Стивеном Башамом.

В ходе встречи Башам пообещал, что Вашингтон поможет Еревану в сферах «профессионализации вооруженных сил, укрепления профессионального сержантского состава, модернизации системы управления, военной медицины, образования и боевой подготовки, учений».

Также на встрече, по данным минобороны Армении, были обсуждены вопросы региональной безопасности. В заявлении минобороны Армении отмечается, что стороны сосредоточены на оборонных реформах и военном сотрудничестве с США.

В сентябре состоялись совместные военные учения между США и Арменией – «Партнер Орел-2023».

К этому нужно добавить тот факт, что сегодня Армения все активнее переходит на натовские стандарты в своем вооружении. Закупка вооружений происходит из Индии – все по натовскому калибру, а не советско-российскому.

Дрейф Армении в направлении Запада будет только усиливаться

«Армения сделала свой выбор по тесному сотрудничеству с Европейским Союзом и США, потому что Россия фактически не смогла или просто не захотела оказать помощь и защиту», – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

«На то, почему именно Россия практически отстранилась от участия в Карабахском конфликте и оставила Армению одну против Азербайджана и Турции, есть ряд причин. Во-первых, у Кремля сегодня просто не хватает сил закрывать все проблемные направления. Война против Украины отнимает все внимание и ресурсы. Во-вторых, нынешняя армянская власть не очень нравится собственно Путину и он бы предпочел ее сменить, а не спасать. В-третьих, похоже, были определенные договоренности Путина с президентом Турции Эрдоганом, что Россия не будет вмешиваться в противостояние.

Поэтому нынешний дрейф на Запад – ответ на действия России. Учитывая тот факт, что РФ и дальше будет ослабевать, этот процесс будет только усугубляться.

Что касается сближения с Украиной, то Армения понимает, что наша страна сегодня – прямой и быстрый путь на Запад, куда она, собственно, и стремится», – подчеркнул Александр Левченко.

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