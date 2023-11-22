«Проще купить в Польше бюджетное новое» 22.11.2023, 10:50

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Как и за сколько получить передачу из Беларуси или Польши?

Эмигранты нередко сталкиваются с необходимостью передать документы и вещи в Беларусь, или наоборот — забрать свои вещи, не въезжая на территорию страны.

MOST спросил у белорусов, живущих в Польше, как и за сколько они передают и получают передачи. И поговорил с теми, кто такие передачи возит.

«Все вещи везу, как свои»

Дарья живёт в Польше, но периодически ездит в Беларусь на очные занятия с репетитором. За неделю до поездки из Польши в Беларусь или из Беларуси в Польшу девушка пишет в телеграмм-чаты и предлагает свои услуги по передаче тех или иных вещей. Стоимость такой услуги — четыре евро за килограмм, если нужно передать что-то тяжёлое. При небольшом весе девушка просит 10 евро за всю передачу и 5 евро — за документы.

— Чаще всего вожу передачи из Польши в Беларусь. В обратном направлении — только если знакомые просят что-то забрать у родителей или родственников. Передают в основном одежду, обувь и документы. Все вещи везу как свои, поэтому все передачи предварительно распаковываю и смотрю.

Место, где можно будет забрать передачу, девушка оговаривает заранее.

— Обычно приезжают туда, где нахожусь я, либо мы согласовываем удобное для всех место. Но специально по адресам не развожу.

«Проще купить в Польше бюджетное новое»

В момент переезда в Польшу у Ольги (имя изменено) не было возможности взять с собой достаточно вещей первой необходимости, поэтому, оказавшись уже в Польше, женщина попросила родителей передать их ей.

— Из Минска родители передали чемодан среднего размера. В него уместились два тонких одеяла, несколько небольших подушек, несколько комплектов постельного белья, две маленькие кастрюли, а ещё — тарелки, чашки, ложки, вилки. И по мелочи: ножи, черпак. В общем, это была минимально необходимая утварь для того, чтобы начать быт в новой стране. И ещё несколько книг.

Перевозчика Ольга искала в телеграм-чате. Остановила свой выбор на индивидуальном предпринимателе, который установил стоимость за перевозку чемодана в размере 40 евро. Ольга вспоминает, что такая сумма показалась ей завышенной, но учитывая, сколько всего влезло в чемодан, посчитала, что получить свои личные вещи выгоднее, чем покупать в Польше всё новое.

— Чемодан попросили не закрывать на замок, чтобы на границе его могли открыть и досмотреть. На него наклеили имя и номер телефона того, кто будет забирать его в Польше. Оплата была при получении. Сама доставка была достаточно быстрой: решили всё за несколько дней, а меньше чем через неделю чемодан был уже у меня.

Ольга считает, что пользоваться подобной услугой имеет смысл только в том случае, если нужно передать что-то срочное или в очень большом количестве. В противном случае проще купить в Польше бюджетное новое.

«Плюс у тым, што дастаўка абыходзіцца бясплатна»

Людмила передавала и получала вещи в обоих направлениях.

— У Беларусь перадавала генетычны тэст для генеалогіі, дакументы для завяршэння спраў у Беларусі, лекі, кнігі па-беларуску, якія выходзілі ў Польшчы, і яшчэ па дробязі. У Польшчу мне перадавалі слодычы, касметыку, кнігі па-беларуску і настолкі.

Большую часть вещей Людмила передавала через знакомых. А вот личные вещи, которых в Беларуси скопилось достаточно много, девушка перевозила по договору с фирмой, которую нашла в телеграмм-чате.

— Калі перавозілі асабістыя рэчы з Беларусі, замаўлялі машыну-бус у фірмы. Такая дастаўка абышлася нам у 600 еўра. Рэчы прывезлі ад пад’езда да пад’езда. Гэта, канешне, вельмі зручна, так як калі перадаеш рэчы праз знаёмых, трэба падладжвацца пад іх магчымасці. Але безумоўны плюс дастаўкі праз знаёмых у тым, што яна абыходзіцца бясплатна.

«Платить половину стоимости — неразумно»

Марина дважды сталкивалась с необходимостью получить вещи из Беларуси и передать обратно. В первый раз девушка искала человека, который сможет привезти из Бреста в Белосток палатку. Один из перевозчиков в телеграм-чате озвучил стоимость в 40 евро. Марина посчитала, что платить сумму, равную половине стоимости палатки, неразумно. Девушка договорилась со своим знакомым, который ехал из Бреста в Варшаву, что он доставит палатку в польскую столицу, а она там её заберёт.

— Второй раз я захотела сделать сюрприз своим родным: накупила три пакета подарков — одежды, сладостей — и стала искать человека, который сможет эти пакеты передать. Этот опыт оказался положительным. Я написала человеку, который в телеграм-чате разместил объявление о том, что он едет из Белостока в Брест и что у него в машине есть свободные места. После недолгой переписки, он назвал стоимость доставки в размере 20 злотых. И это за три тяжёлых пакета!

Доставка заняла примерно сутки: вечером Марина передала перевозчику передачу, а к вечеру следующего дня она была у родных девушки.

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