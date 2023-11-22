«Абсолютно лишняя конструкция»: ГУР заинтриговало кадрами Крымского моста 1 22.11.2023, 10:57

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На что намекает украинская разведка?

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заинтриговали кадрами Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров со страной-агрессором. Украинские разведчики из спецподразделения «Артан» передали «привет» оккупантам, оставив «визитку» на берегу напротив незаконного сооружения, и пообещали мосту продолжение «приключений».

Соответствующая публикация появилась 22 ноября на официальных страницах ГУР в сети. Пресс-служба ведомства напомнила, что «сакральная» конструкция президента РФ Владимира Путина является «абсолютно лишней».

«Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция. Продолжение следует…» – говорится в сообщении.

Судя по видео, опубликованному в ГУР, кадры были сняты с берега оккупированного Крыма, на горизонте виден незаконно построенный Керченский мост.

Также на видео видно, что на побережье была оставлена «визитка» с названием спецподразделения ГУР «Артан» – таким образом украинские разведчики, очевидно, передали «привет» оккупантам.

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