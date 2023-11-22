«Утром мне нужно три-четыре часа, чтобы выйти из дому» 22.11.2023, 11:05

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Истории белорусов, которые очень долго собираются на работу.

Сколько времени вам нужно, чтобы собраться на работу? Журналисты onliner.by нашли белорусов, которым на утренние сборы необходимо два с половиной часа и даже больше, и попросили этих людей рассказать, на что они тратят столько времени.

Катерина: «На мои утренние сборы уходит до трех часов»

Катерине 23 года, она бухгалтер, на работу собирается два с половиной — три часа. Как ни старалась сократить это время, ничего не получилось. Девушка просыпается в семь утра, хотя выходить из дома ей только в 09:30—09:40. Если планирует помыть голову, то встает еще раньше — в 06:40.

— Не люблю торопиться. Мне легче проснуться раньше и сделать все неспешно.

Проснувшись, Катерина встает и застилает постель. Отвечает в мессенджерах всем, кто написал за ночь, — тратит на это около 10 минут. Затем готовка завтрака и его поедание — еще 40 минут. Девушка отмечает, что любит свежеприготовленные завтраки, и это должны быть не хлопья, залитые молоком, а что-то посерьезнее. Поэтому она готовит салаты, тосты с беконом, макароны. Для нее это важный ритуал.

Чтобы не мыть посуду вечером, девушка делает это утром. После еды обязательный душ — к этому Катерина приучена с детства. Зубы она чистит несколько раз в день, перед выходом на работу — дважды (осталась привычка после ношения брекетов).

Потом Катерина неспешно красится, параллельно смотрит сериал (это плюс 40 минут к сборам). На прическу и подбор одежды уходит еще 20 минут. Нужно проверить сумку или собрать вторую на случай, если вечером тренировка.

— Мне намного проще рано проснуться, чтобы сделать все не спеша, чем вскочить и собираться впопыхах, — говорит девушка.

Максим: «Если из-за форс-мажора приходится собираться быстро, потом весь день ощущаю себя вялым»

Максим — 35-летний предприниматель. Он работает сам на себя (занимается ремонтом компьютерной техники) и график устанавливает себе самостоятельно. Его рабочий день начинается где-то между десятью утра и полуднем, как получится. Чтобы собраться в офис, Максим встает в семь, иногда в восемь утра.

На утренние сборы у него уходит от полутора-двух до трех-четырех часов. Почему так много?

— Я всегда долго собираюсь, это связано с несколькими причинами. Во-первых, у меня с детства плохой сон: мне сложно заснуть, тяжело проснуться. У меня сны, как фильмы ужасов. Поэтому первые полчаса после пробуждения я трачу на то, чтобы прийти в себя. Я расхаживаюсь, включаю чайник, иногда курю.

Во-вторых, из-за болей в спине Максим по утрам обязательно выполняет спортивные упражнения по 30—40 минут: делает зарядку либо растяжку или занимается йогой. В теплое время года Максим тренируется на улице, в холодное — дома.

Затем ежедневный контрастный душ.

Пока Максим обсыхает после душа, он готовит что-то поесть, пьет кофе, может ответить на рабочие звонки. Иногда решает никому не отвечать.

— Мне важно, чтобы мой день начинался позитивно. Если не хочется отвечать на звонки, выключаю звук в телефоне и собираюсь дальше. Если понимаю, что мне звонит негативный человек, который будет выносить мне мозг, я точно не сниму телефон — лучше перезвоню ему через пару часов.

Максим старается следить за своим внешним видом, поскольку напрямую взаимодействует с клиентами и поставщиками, занимается и ремонтом, и продажами. Дома он может минут 20 подбирать рубашку к костюму и не выйдет из квартиры в неначищенных туфлях.

Дополнительный момент, который сильно задерживает, — необходимость перепроверить, все ли выключено, все ли окна закрыты. Максим называет это своим собственным «бзиком», но поделать ничего не может. Бывает, что он выходит на улицу и начинает сомневаться, точно ли закрыл балкон. Даже если его ждет такси, он возвращается все проверить.

— И в 99% случаев оказывается, что балкон был закрыт. Случается, что я выхожу из дома и понимаю, что надел неудобные туфли, — возвращаюсь переодеваться.

Парень говорит, что ему проще рано встать и устроить себе приятное утро, чем выйти в офис практически сразу после сна.

— Если случается форс-мажор, я могу собраться очень быстро, за 10 минут. Но в таком случае потом буду чувствовать себя помятым. В обед мне захочется есть, после обеда — спать. Специально для подобных ситуаций я поставил в офисе диван и кофемашину, чтобы выпить кофе, прилечь на диван и залипнуть в TikTok во время обеда. Могу вздремнуть в перерыве.

А так при длительных сборах могу прийти в офис в одиннадцать утра и без перерывов отпахать до 23:00. Мне важны мои утренние ритуалы.

Юлия: «Утром могу наготовить еды на весь день»

Юлия тоже из тех, кому важно не бежать на работу сразу после пробуждения. Ей 35 лет, она менеджер по продажам. Просыпается в 07:25, в офис выходит в 09:50. То есть утром на то, чтобы собраться, у нее уходит около двух с половиной часов.

Девушка рассказывает, что ей нужно время после сна, чтобы, как она выразилась, «прийти» в этот мир. Она долго собирается, долго моет голову и любит, чтобы волосы высыхали самостоятельно, без фена.

Важный ритуал — тихий спокойный завтрак, во время которого Юлия читает новости. Утро — то редкое время, когда девушка имеет возможность «залипнуть» в телефоне, побыть наедине с собой.

Вообще, перед работой Юлия, бывает, переделывает множество тех дел, которые большинство обычно делает вечером. Утром она моет посуду, иногда может приготовить что-то на весь день — и речь не о бутербродах, а о запеченном мясе.

— У меня нет детей, иначе, возможно, все происходило бы быстрее. Пока у меня есть такая возможность.

«Мама выглядит хорошо, но на это она тратит время каждый день»

О своей маме Марине нам рассказала Виктория.

— Мама — прекрасная 55-летняя женщина, сотрудник медучреждения в Минске. Ее сборы на работу занимают не менее двух с половиной часов.

Примерно час уходит на домашнюю рутину и завтрак. Причем во время завтрака женщина любит читать книги. Далее по плану: собрать ссобойку, одеться…

Около 30 минут тратится на уход за домашними животными: у Марины три прекрасных прожорливых кота. В начале дня они получают еду и чистые лотки. Двое из котов едят, разбрасывая еду, поэтому после их трапезы нужна минимальная уборка, которой и занимается женщина.

На то, чтобы навести красоту, Марина тратит как минимум час: по утрам она делает массаж лица, потом красит глаза и приступает к прическе. Минимум 20 минут уделяет аккуратному неяркому макияжу, еще не менее 40 — укладке.

— Прическа у мамы — всегда волосок к волоску, это отмечают не только знакомые, но и прохожие. Для этого она каждый день подкручивает волосы. Выглядит мама действительно здорово и красиво, но это требует времени.

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