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«Утром мне нужно три-четыре часа, чтобы выйти из дому»

  • 22.11.2023, 11:05
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«Утром мне нужно три-четыре часа, чтобы выйти из дому»

Истории белорусов, которые очень долго собираются на работу.

Сколько времени вам нужно, чтобы собраться на работу? Журналисты onliner.by нашли белорусов, которым на утренние сборы необходимо два с половиной часа и даже больше, и попросили этих людей рассказать, на что они тратят столько времени.

Катерина: «На мои утренние сборы уходит до трех часов»

Катерине 23 года, она бухгалтер, на работу собирается два с половиной — три часа. Как ни старалась сократить это время, ничего не получилось. Девушка просыпается в семь утра, хотя выходить из дома ей только в 09:30—09:40. Если планирует помыть голову, то встает еще раньше — в 06:40.

— Не люблю торопиться. Мне легче проснуться раньше и сделать все неспешно.

Проснувшись, Катерина встает и застилает постель. Отвечает в мессенджерах всем, кто написал за ночь, — тратит на это около 10 минут. Затем готовка завтрака и его поедание — еще 40 минут. Девушка отмечает, что любит свежеприготовленные завтраки, и это должны быть не хлопья, залитые молоком, а что-то посерьезнее. Поэтому она готовит салаты, тосты с беконом, макароны. Для нее это важный ритуал.

Чтобы не мыть посуду вечером, девушка делает это утром. После еды обязательный душ — к этому Катерина приучена с детства. Зубы она чистит несколько раз в день, перед выходом на работу — дважды (осталась привычка после ношения брекетов).

Потом Катерина неспешно красится, параллельно смотрит сериал (это плюс 40 минут к сборам). На прическу и подбор одежды уходит еще 20 минут. Нужно проверить сумку или собрать вторую на случай, если вечером тренировка.

— Мне намного проще рано проснуться, чтобы сделать все не спеша, чем вскочить и собираться впопыхах, — говорит девушка.

Максим: «Если из-за форс-мажора приходится собираться быстро, потом весь день ощущаю себя вялым»

Максим — 35-летний предприниматель. Он работает сам на себя (занимается ремонтом компьютерной техники) и график устанавливает себе самостоятельно. Его рабочий день начинается где-то между десятью утра и полуднем, как получится. Чтобы собраться в офис, Максим встает в семь, иногда в восемь утра.

На утренние сборы у него уходит от полутора-двух до трех-четырех часов. Почему так много?

— Я всегда долго собираюсь, это связано с несколькими причинами. Во-первых, у меня с детства плохой сон: мне сложно заснуть, тяжело проснуться. У меня сны, как фильмы ужасов. Поэтому первые полчаса после пробуждения я трачу на то, чтобы прийти в себя. Я расхаживаюсь, включаю чайник, иногда курю.

Во-вторых, из-за болей в спине Максим по утрам обязательно выполняет спортивные упражнения по 30—40 минут: делает зарядку либо растяжку или занимается йогой. В теплое время года Максим тренируется на улице, в холодное — дома.

Затем ежедневный контрастный душ.

Пока Максим обсыхает после душа, он готовит что-то поесть, пьет кофе, может ответить на рабочие звонки. Иногда решает никому не отвечать.

— Мне важно, чтобы мой день начинался позитивно. Если не хочется отвечать на звонки, выключаю звук в телефоне и собираюсь дальше. Если понимаю, что мне звонит негативный человек, который будет выносить мне мозг, я точно не сниму телефон — лучше перезвоню ему через пару часов.

Максим старается следить за своим внешним видом, поскольку напрямую взаимодействует с клиентами и поставщиками, занимается и ремонтом, и продажами. Дома он может минут 20 подбирать рубашку к костюму и не выйдет из квартиры в неначищенных туфлях.

Дополнительный момент, который сильно задерживает, — необходимость перепроверить, все ли выключено, все ли окна закрыты. Максим называет это своим собственным «бзиком», но поделать ничего не может. Бывает, что он выходит на улицу и начинает сомневаться, точно ли закрыл балкон. Даже если его ждет такси, он возвращается все проверить.

— И в 99% случаев оказывается, что балкон был закрыт. Случается, что я выхожу из дома и понимаю, что надел неудобные туфли, — возвращаюсь переодеваться.

Парень говорит, что ему проще рано встать и устроить себе приятное утро, чем выйти в офис практически сразу после сна.

— Если случается форс-мажор, я могу собраться очень быстро, за 10 минут. Но в таком случае потом буду чувствовать себя помятым. В обед мне захочется есть, после обеда — спать. Специально для подобных ситуаций я поставил в офисе диван и кофемашину, чтобы выпить кофе, прилечь на диван и залипнуть в TikTok во время обеда. Могу вздремнуть в перерыве.

А так при длительных сборах могу прийти в офис в одиннадцать утра и без перерывов отпахать до 23:00. Мне важны мои утренние ритуалы.

Юлия: «Утром могу наготовить еды на весь день»

Юлия тоже из тех, кому важно не бежать на работу сразу после пробуждения. Ей 35 лет, она менеджер по продажам. Просыпается в 07:25, в офис выходит в 09:50. То есть утром на то, чтобы собраться, у нее уходит около двух с половиной часов.

Девушка рассказывает, что ей нужно время после сна, чтобы, как она выразилась, «прийти» в этот мир. Она долго собирается, долго моет голову и любит, чтобы волосы высыхали самостоятельно, без фена.

Важный ритуал — тихий спокойный завтрак, во время которого Юлия читает новости. Утро — то редкое время, когда девушка имеет возможность «залипнуть» в телефоне, побыть наедине с собой.

Вообще, перед работой Юлия, бывает, переделывает множество тех дел, которые большинство обычно делает вечером. Утром она моет посуду, иногда может приготовить что-то на весь день — и речь не о бутербродах, а о запеченном мясе.

— У меня нет детей, иначе, возможно, все происходило бы быстрее. Пока у меня есть такая возможность.

«Мама выглядит хорошо, но на это она тратит время каждый день»

О своей маме Марине нам рассказала Виктория.

— Мама — прекрасная 55-летняя женщина, сотрудник медучреждения в Минске. Ее сборы на работу занимают не менее двух с половиной часов.

Примерно час уходит на домашнюю рутину и завтрак. Причем во время завтрака женщина любит читать книги. Далее по плану: собрать ссобойку, одеться…

Около 30 минут тратится на уход за домашними животными: у Марины три прекрасных прожорливых кота. В начале дня они получают еду и чистые лотки. Двое из котов едят, разбрасывая еду, поэтому после их трапезы нужна минимальная уборка, которой и занимается женщина.

На то, чтобы навести красоту, Марина тратит как минимум час: по утрам она делает массаж лица, потом красит глаза и приступает к прическе. Минимум 20 минут уделяет аккуратному неяркому макияжу, еще не менее 40 — укладке.

— Прическа у мамы — всегда волосок к волоску, это отмечают не только знакомые, но и прохожие. Для этого она каждый день подкручивает волосы. Выглядит мама действительно здорово и красиво, но это требует времени.

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