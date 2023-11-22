«Мама, ты такая крутая, у тебя есть свой отель!» 22.11.2023, 11:13

Как бывшие политзаключенные белоруски начали в Варшаве собственный бизнес.

Ольга Ритус и Ольга Скращук познакомились в Варшаве. Вскоре они поняли, что могут работать вместе, и всего за две недели открыли хостел О2Н. Сейчас планируют заняться еще одним. И думают, как помогать репрессированным.

До вынужденной эмиграции жизнь женщин складывалась по-разному. Ольга Ритус занималась бизнесом, Ольга Скращук работала сначала в Национальном банке, а потом в ЕРИП. Но в итоге они обе стали политзаключенными.

Ольгу Скращук задержали в 2021 году по «делу Зельцера» — за комментарий в фейсбуке женщине дали два года лишения свободы в колонии в условиях общего режима. Она полностью отбыла свой срок и в начале 2023 года выехала с семьей в Польшу.

Ольгу Ритус задержали в 2022 году по «народной» 342 статье и присудили три года домашней химии. Она тоже выехала — сначала в Белосток, а потом в Варшаву.

О том, как начинался совместный бизнес, «Нашай Ніве» рассказала Ольга Скращук.

«Кажется, началось все с того, что начали создавать Ассоциацию белорусских политзаключенных — так мы с Ольгой оказались в одном чате. Он нужен для поддержки, помощи, чтобы люди не чувствовали себя одинокими, потому что не все эмигрируют с семьей. Конечно, мы не знали друг друга, так как в целях безопасности многие используют нейтральные никнеймы вместо имен и какие-то абстрактные аватары».

Когда появились сведения о трагической смерти белорусского художника — политзаключенного Алеся Пушкина, многие из диаспоры поехали на акцию к белорусскому посольству. Там женщины и познакомились.

«Потом мы с Ольгой начали собирать посылки для тех политзаключенных, которые сейчас за решеткой — собрали деньги, закупили все необходимое. Нам понравилось работать вместе. Мы начали думать о том, как мы можем больше помогать, и поняли, что сделать это возможно, если мы начнем зарабатывать так, чтобы финансов хватало не только на собственные семьи, но и на благотворительность».

Идея открыть именно хостел появилась потому, что у Ольги Ритус уже был опыт работы в этой сфере. То, что происходило дальше, действительно можно считать чудом: буквально за три дня попалось здание, в котором, к тому же, ранее существовал хостел, — а это значит, были получены все необходимые разрешения на то, чтобы использовать помещение таким образом. Иначе, конечно, история бы могла бы затянуться на несколько месяцев.

Ольга Скращук даже говорит, что они морально готовились к тому, что все займет около года, а помещение нужно будет искать с помощью риэлтора, ведь сдавать здание под хостел не много желающих:

«Говорят, вот вы сюда заселите эмигрантов, они все испачкают, поломают, и нам потом придется полный ремонт делать».

Но звезды сошлись. На то, чтобы хостел начал принимать гостей, понадобилось всего две недели — это от появления идеи до первого занятого номера.

Ольга улыбается: о своем бизнесе она говорила еще в тюремной камере:

«Пока я сидела в СИЗО, было много времени на разные мысли. У меня появлялись идеи и планы насчет будущей жизни и того, как ее строить. Конечно, я не знала, что займусь хостелом. Умею хорошо шить и думала о бизнесе в этой сфере».

Хостел находится на окраине Варшавы на первом этаже трехэтажного здания: в восьми комнатах могут жить до двадцати человек. Работает О2Н два месяца. Успехами обладательницы пока довольны:

«Получить прибыль удалось уже после первого месяца работы. Мы не только отбили аренду и коммуналку, но и получили деньги сверх этого».

Сложности возникли с тем, чтобы найти персонал: сейчас женщины по очереди сами выполняют роль администратора, занимаются вопросами заселения и выселения.

«Трудно найти администратора: мы очень требовательны к себе, поэтому и от других требуем много. Хочется найти человека, который бы стал настоящим хозяином или хозяйкой. Чтобы он не только думал о том, что можно сделать лучше, но и мог поговорить с гостями. А большинство относится к такой работе сухо, без души. Когда начинается «за это мне платят, а за это не платят», это не очень нравится».

Конфликтных ситуации, отмечает Ольга, было немного. Например, однажды гостя, злоупотреблявшего алкоголем, пришлось выселять с помощью полиции. Но это исключение.

Портрет среднестатистического постояльца таков: это мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, работающий или на транспорте, или на стройке. Как правило, это иностранец (люди из Азербайджана, Узбекистана, Грузии, белорусов и украинцев тоже немало), который зарабатывает в Польше деньги и отправляет семье на родину.

«Многие у нас остаются из-за хороших человеческих отношений. Мы всегда стараемся учитывать пожелания. Например, если муж с женой заселяются в трехместную комнату и просят не подселять третьего человека, мы так и сделаем. Когда распределяем людей по комнатам, стараемся учитывать их интересы».

Сейчас бизнесвумен нашли здание для своего второго хостела — говорят, энергии на это хватит. Но работать он будет для другой целевой аудитории.

«Это будет уже хостел в центре Варшавы для туристов. А еще в наших планах создать шелтер для бывших белорусских политзаключенных, которым временно негде жить. Ведь для нас очень важно делать свой какой-то социальный вклад».

У обеих женщин есть дети, они сочетают бизнес и материнство.

«Сочетать все не очень просто. Надо же учитывать и то, что мы растим детей в эмиграции — а это значит, нужно не просто проверить домашние задания, а помочь выучить новый язык, освоиться на новом месте. Но мы стараемся поддерживать друг друга. Мы действительно команда. Моя партнерша говорила, что дети — это не помеха, а стимул двигаться дальше. И я с этим согласна.

А еще очень приятно слышать, как твой сын тобой восхищается: «Мама, ты такая крутая, у тебя есть свой отель!» Мне дает много сил то, что сын мной гордится».

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