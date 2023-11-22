Беспилотники атаковали Брянский химзавод и Крым 22.11.2023, 11:21

Серия взрывов напугала россиян.

В России снова пожаловались на «атаку дронов». В частности, утром 22 ноября неизвестный беспилотник упал и взорвался на территории Брянского химического завода, разрабатывающего взрывчатые вещества, сообщает obozrevatel.com.

А во временно оккупированном Крыму ночью и утром российских оккупантов беспокоили как надводные, так и летательные аппараты. Об их «уничтожении» отчитались в российском минобороны, однако жители Крыма, проснувшиеся от мощного взрыва, усомнились в «успешном отражении атаки».

Российское издание ASTRA рассказало, что в Брянской области РФ в очередной раз был атакован Брянский химический завод, специализирующийся на производстве взрывчатых веществ. На территории БХЗ имени 50-летия СССР в городе Сельцо, вчера утром упал беспилотник.

При падении он взорвался. Взрыв произошел рядом с одним из цехов завода. При этом, утверждает издание, «пострадавших и повреждений нет».

Брянский химический завод имени 50-летия СССР входит в Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех». Концерн «Техмаш» специализируется на разработке и серийных поставках боеприпасов.

Издание напомнило, что ранее атака на предприятие произошла 13 октября. Тогда в результате удара двух БпЛА повреждения получила крыша и вентиляционная камера производственного помещения. А на следующий день еще один дрон пробил крышу строящегося на территории завода нового цеха.

Неспокойно было оккупантам ночью и утром и во временно оккупированном Крыму.

В 05:14 в российском Минобороны пожаловались на то, что Украина попыталась атаковать полуостров с моря.

«22 ноября в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены», – отчитались в МО РФ.

Уже в 08:29 в российском минобороны отчитались об очередной «пресеченной» атаке дронов, на сей раз с воздуха.

«Сегодня около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым», – выдали в так называемом оборонном ведомстве РФ.

При этом комментарии крымчан в местных пабликах позволяют усомниться в «успешном отражении атаки». Жители Новоозерного на Донузлаве, пишет «Крымский ветер», обсуждают громкий взрыв, который их очень сильно напугал. Они сходятся во мнении, что этот взрыв стал последствием прилета, некоторые также рвались «помочь» на месте взрыва.

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