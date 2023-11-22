«Лукашенко остался ни с чем» 1 22.11.2023, 11:24

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Как российский и белорусский режимы используют мигрантов в качестве оружия.

Пока Запад не может определиться в своей стратегии в отношении России – дать необходимое оружие Украине, или сварить Россию в санкционной кастрюле, путинский режим предпочитает действовать, пишет публицист Виталий Гинзбург для сайта kasparov.ru.

Самое слабое место в этом отношении у России – это невозможность реагировать на санкции симметрично. Симметрично – значит зеркально и адекватно. Поскольку не хранят западные чиновники и депутаты свои деньги в российских банках, то и действует путинский режим «применительно к подлости». Замышляя подлость, действуя подло и опираясь на подлых людей. Ибо иных либо нет, либо иные не хотят стать инструментом для реализации подлых замыслов.

В прошлом году Россия во взаимодействии с Беларусью организовала фактическое нападение на Польшу силами агрессивных мигрантов из государств Азии и Африки. Поскольку Беларусь пока еще с этими странами не граничит, то всем понятно, каким образом они оказались на границе. Надо отдать должное польским властям, они решительно отбили эту атаку. И Россия, и режим Лукашенко остались ни с чем, а Беларусь еще и с толпами мигрантов. Сейчас Россия самостоятельно предприняла такую же атаку против Финляндии. Мотивация понятна. Наказание за вступление в НАТО, стремление дестабилизировать ситуацию в Финляндии, да и в Европе.

Причем, ведь это делается уже не в первый раз. Использование мигрантов в качестве оружия против Запада прекрасно, с точки зрения России, сработало в Сирии, а ЕС пропустил этот удар.

Сейчас, то же самое. Но есть несколько важных аспектов. Россия завозит мигрантов, которых нельзя рассматривать как людей, чьи права ущемлены в их странах. Наоборот, их возможно и следует рассматривать как соучастников в актах гибридной войны и отказывать в любой помощи и в реализации любых претензий.

Это угроза для Финляндии. И Финляндия вправе, ссылаясь на ч.1 ст.15 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод отступать от своих обязательств, тем более, что это никоим образом не противоречит ч.2 этой статьи. Праву на жизнь дикарей, добровольно сотрудничающих с Россией, это не угрожает, во всяком случае, на территории Финляндии.

Другое дело – Россия.

Во-первых, имеет возможность маневрировать этими ордами. Она с тем же успехом может направить их в Норвегию, Эстонию и Латвию. Или даже против Польши и Литвы, через Беларусь и даже через территорию Калининградской области. Ничто и никто не остановит Путина в том, чтобы перевезти их как скот в Калининград. Поэтому крайне важно, чтобы Скандинавские государства и страны Балтии одновременно закрыли границы с Россией и проинформировали об этом мировое сообщество.

Во-вторых, Россия в этом случае немедленно задействует свой резерв из числа пропутинских россиян, проживающих в этих странах, которые сразу же начинают протестовать и жаловаться на воспрепятствование общения с родственниками и т.д. Механизм тот же. Никаких нарушений прав человека здесь нет. Россияне не являются беженцами. На их страну никто не напал, а они сами являются орудием нападения.

Проблема в целом состоит в том, что Запад не хочет и не может понять всю глубину нравственного падения и этой страны, и этого народа. Он и в мирное время по выражению В.Белинского изобилует мерзавцами, а в военное, да еще под воздействием пропаганды, тешущей его жажду величия, тем более.

В дополнение к операции PLLENF (по названиям граничащих с Россией государств, подвергшихся нападению), этим государствам неплохо бы проявить инициативу в рамках ЕС для ужесточения миграционной политики, особенно связанной с Россией. И поддержать тех, кто борется за независимость приграничных регионов от России. Ингрия, Карелия, Псков и Новгород будут гораздо более безопасными и предсказуемыми соседями для них, чем Россия. Если Запад хочет сохранить и цивилизацию и свои ценности, то он должен это понять.

Разговор о соблюдении прав человека в подобных ситуациях может идти лишь после Победы, как это и было после ВМВ.

А те, кто мучаются моральными сомнениями на сей счет, должны понять – Путин сам заинтересован в том, чтобы эти россияне не были ущемлены в праве сохранить привычные стандарты жизни. Потому что едут или пытаются ехать в основном жители столиц – самые массовые бенефициары путинского режима. У жителей провинции просто на это нет возможностей.

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