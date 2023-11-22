«Спартанские условия согласно патологическому лжецу Пескову» 8 22.11.2023, 11:32

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Елизавета Пескова

Скандал из-за рассказа пресс-секретаря Кремля о трудном жизненном пути дочери набирает обороты.

В интернете снова смеются над пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым. На этот раз из утверждения, что его гламурная дочь жила в Париже в «спартанских условиях». Условия оказались действительно непростыми.

Елизавета Пескова — одна из многих родственников российских чиновников, которые «страдали» в загнивающей Европе, пока Кремль с ней боролся.

В недавнем интервью одному из пропагандистских российских СМИ Песков сказал, что 25-летняя Елизавета «мажором» никогда не была.

«У нее была очень непростая жизнь, непростая учеба, не только в России, она училась еще и во Франции, и она всегда жила там очень бедно, в очень спартанских условиях, и, собственно, никогда не была мажором. Ей пришлось преодолевать большое количество трудностей, она долго искала себя, и слава богу, что сейчас устаканилось и все нормально», — заявил Песков.

По его словам, такое воспитание дает сама жизнь, когда приходится преодолевать какие-то трудности: «Одно дело, ты действительно мажор, жируешь там и так далее, когда тебе не к чему стремиться;

а другое дело, если тебе нужно каждый день преодолевать какие-то проблемы: где тебе жилье дешевле снять, как тебе сэкономить деньги, чтобы там в конце месяца себе новые джинсы купить и так далее. Тогда было другое время, но очень и очень в спартанских условиях это все происходило».

The Times напоминает некоторые детали из трудной жизни Елизаветы Песковой. Она переехала в Париж со своей матерью, Екатериной Солоцинской, после развода родителей и прожила там несколько лет. Она училась во французской школе-интернате, изучала право и международные отношения и даже работала стажеркой у ультраправого французского члена Европарламента в Страсбурге и Брюсселе.

Любовь Соболь, соратница заключенного Алексея Навального, отреагировала в социальных сетях, опубликовав фотографию Песковой, сидящей в частном самолете с подписью: «спартанские условия согласно патологическому лжецу Пескову».

В 2016 году бывшая жена Пескова Солоцинская написала в социальных сетях, что переехала в новую квартиру на площади Виктора Гюго в центре Парижа.

Расследование Фонда по борьбе с коррупцией, который возглавлял Навальный, показало, что квартиру за 1,8 миллиона евро для Солоцинской приобрела французская компания Sirius, 75% акций которой принадлежали Солоцинской и 25% — Пескову. Апартаменты имеют площадь около 180 квадратных метров, включая 4 спальни и 3 санузла.

Видео о жилье родственников Пескова публиковал украинский депутат Алексей Гончаренко.

Сам же Песков, который по официальным данным за 2020 год заработал 173 тыс. долларов, был замечен при этом с часами за 600 тыс. долларов, напоминают «Факты». По данным ФБК, жена, бывшая жена и дети Пескова владеют роскошными транспортными средствами и многомиллионными домами по всему миру, включая Россию и Францию.

В прошлом году США и Евросоюз ввели санкции, под которые среди прочих попали также и дочь и сын Пескова. США заявили, что те вели «роскошный образ жизни, который не соответствует зарплате госслужащего Пескова». Сам Песков рассказывал тогда, что его дочь «очень любит Францию», где долго жила и училась, но будто уже много лет назад переехала обратно в Москву, где сейчас живет и работает.

Стоит отметить, что изначально Лиза Пескова демонстрировала признаки здравого смысла и на своей странице в одной из соцсетей отреагировала на полномасштабное вторжение РФ в Украину фразой «Нет войне», пишет УНИАН. Однако потом пост из соцсети был удален.

Сама Елизавета, комментируя санкции, назвала безумием «вводить санкции в отношении взрослых детей». Взрослые дети чиновников, вроде ее самой, «уже давно ведут свою личную и профессиональную жизнь», подчеркнула она и призвала «прекратить охоту на ведьм».

«Хотелось бы добавить, что я горжусь тем, что я русская», — добавила Елизавета.

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