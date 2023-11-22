В деревню под Осиповичами пришли неожиданные гости: их разглядывали в бинокль 3 22.11.2023, 11:35

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Видеофакт.

В белорусской деревне объявились зубр и зубренок — они прогуливались на поле под самыми заборами. Произошло это не в окрестностях Беловежской пущи, где такие визиты не редкость, а под Осиповичами на Могилевщине. Один из местных жителей снял гостей на видео и выложил в TikTok.

— Вот пришли к нам зубры под самый забор, — прокомментировал автор ролика, уточнив, что спокойно стоящие на поле животные — взрослый зубр «с теленочком».

Посмотреть на зубров в двух шагах от людского жилья пришли сразу несколько сельчан. Одна из соседок, уверяет мужчина, даже разглядывала их в бинокль.

В комментариях к видео краснокнижные звери традиционно сорвали порцию комплиментов. Кто-то отметил, что «лучше зубры, чем медведи, как у нас в Витебской области».

«Загоняй в сарай, чего тянешь», — предложил автору еще один пользователь.

Отметим, чаще всего дикие зубры выходят к деревням в окрестностях Беловежской пущи. Как объясняют в нацпарке, ближе к зиме животным стало не хватать корма в лесах, и они вынуждены искать его на полях и сенокосах.

Однако зубров встречают и в других регионах, в том числе на севере Беларуси. Так, в прошлом году молодой самец прибился к стаду коров на Браславщине. После того как он подрос и стал агрессивнее, его перевезли в сафари-парк, где он стал жить с другими животными.

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