Молоко, мясо и алкоголь и многое другое: топ продуктов, которые не сочетают с кофе 1 22.11.2023, 11:41

2,794

Иначе можно навредить здоровью.

Почти каждый из нас не может представить свое утро без чашки этого напитка. Кофе не только радует своим вкусом, но и укрепляет здоровье. В нем содержится немало антиоксидантов и полезных компонентов. В конце концов, кофе способен повысить внимание и концентрацию, говорится в материале издания voi.id.

На сегодня он занимает одно из первых мест среди любимых напитков во всем мире. Однако мало кто задумывается над тем, что есть продукты, которые нельзя сочетать с кофе, иначе можно навредить здоровью. Вот пять из них:

Мясо и кофе

Стоит воздержаться от одновременного потребления мяса и кофе. В напитке содержатся танины, которые образуют соединения с несколькими минералами, которые являются частью пищи. Поэтому, если животный белок запивать кофе, то это может привести к выведению из организма цинка, который является важным для организма. Поэтому, рекомендуется воздержаться от кофе после приема пищи, богатой цинком, например, мясо красное, устрицы, птицу или фасоль. Также креветки и кофе являются несовместимыми.

Молочные продукты и кофе

Возможно, кто-то из вас привык употреблять кофе с молоком вместе. Несмотря на то, что такой напиток может успокоить голод, совместное употребление этих продуктов на самом деле не полезно. Кофе может затруднить усвоение кальция организмом, что приводит к его выделению через мочу. Также не стоит употреблять кофе с другими продуктами на основе молока: сливки, мороженое.

Жаркое и кофе

Жареная картошка фри прекрасно сочетается с ароматным кофе, но такое сочетание может негативно повлиять на здоровье. Жареная пища часто содержит большое количество вредных жиров и холестерина. Это вместе с кофеином в кофе может привести к быстрому повышению уровня плохого холестерина в организме.

Алкоголь и кофе

Медики советуют не сочетать кофе с алкоголем или употреблять напиток после выпитой рюмки или бокала вина. Такое сочетание только навредит организму, так как может стать причиной повышения давления, нарушения сна и способствовать появлению состояния тревожности.

Кофе и горячие пироги

Кофе и хлебобулочные изделия противопоказаны тем, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями и лишним весом. Такой «коктейль» опасен для работы сердца и к тому же повышает холестерин и может стать причиной сахарного диабета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».