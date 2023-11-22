«Главные коррупционеры отделались легким испугом»1
- 22.11.2023, 11:46
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Лукашенко отправил взяточника на теплое место в Китай?
Читатель сайта Charter97.org выразил мнение, что экс-министр экономики Александр Червяков, которого отправили послом в Китай, мог быть замешен в «молочном деле»:
— Поводом для понижения послужило участие министра в «молочном деле». Без его покровительства озвученные махинации не могли бы реализовываться. Хотя давно известно, что коррупцию в молочной отрасли возглавляют Виктор Лукашенко и глава КГБ Тертель.
Как и ожидалось, главные коррупционеры отделаются легким испугом. Посольство в Пекине замечательная альтернатива тюрьме в Беларуси.