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«Главные коррупционеры отделались легким испугом»

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  • 22.11.2023, 11:46
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«Главные коррупционеры отделались легким испугом»
Александр Червяков

Лукашенко отправил взяточника на теплое место в Китай?

Читатель сайта Charter97.org выразил мнение, что экс-министр экономики Александр Червяков, которого отправили послом в Китай, мог быть замешен в «молочном деле»:

— Поводом для понижения послужило участие министра в «молочном деле». Без его покровительства озвученные махинации не могли бы реализовываться. Хотя давно известно, что коррупцию в молочной отрасли возглавляют Виктор Лукашенко и глава КГБ Тертель.

Как и ожидалось, главные коррупционеры отделаются легким испугом. Посольство в Пекине замечательная альтернатива тюрьме в Беларуси.

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