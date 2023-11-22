Bloomberg: ЕС готовит план предоставления Украине оружия и обязательств по безопасности 2 22.11.2023, 11:46

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Стало известно содержание проекта.

Европейский союз представил странам-членам блока проект плана для предоставления Украине долгосрочных обязательств по безопасности, который включает в себя механизм долгосрочной военной поддержки. Об этом сообщает западное новостное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как пишут журналисты, проект документа будут обсуждать на этой неделе послы ЕС, а в декабре — лидеры блока. Также он станет основой для консультаций Киева и стран Большой семерки.

Согласно рамочному проекту, предложения Евросоюза для Украины будут следующие:

— «предсказуемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм предоставления военной техники Украине», который мобилизует европейскую оборонную промышленность;

— обеспечение подготовки ВСУ;

— усиление сотрудничества с украинской оборонной промышленностью для наращивания потенциала и согласования стандартов;

— усиление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, а также мощной дезинформации;

— поддержка усилий по разминированию и преодолению загрязнения, которое вызвано взрывоопасными остатками;

— помощь в реализации программы реформ, связанных с процессом вступления в ЕС, а также усиление способности Украины контролировать запасы огнестрельного оружия, легких вооружений и боеприпасов и противодействовать любому незаконному обороту;

— поддержка энергетического перехода страны и усилий по ядерной безопасности;

— обмен разведывательной информацией и спутниковыми снимками.

В черновике документа якобы говорится о том, что помощь с передачей оружия ВСУ будет продолжаться через Европейский фонд мира — тот самый механизм, который возмещает государствам-членам ЕС средства за то, что они поставляют Украине.

Однако первоначальный план ЕС по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на оплату оружия для Киева рискует сорваться, поскольку некоторые страны блока, в том числе Германия, не смогли договориться об условиях, заявил журналистам один из дипломатов Евросоюза.

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