«Хамасовцы прятали ракеты в матрасах в здании общества Красного Полумесяца» 22.11.2023, 11:57

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Чем занимается подразделение израильской военной разведки 504.

Подразделение израильской военной разведки 504 помогло выявить около 300 террористических объектов в Газе, причем более 100 из них впоследствии атаковали израильские силы, цитирует The Jerusalem Post старшего командира подразделения.

«На данный момент подразделение арестовало более 300 террористов, они доставлены в Израиль для дальнейшего следствия», – говорится на сайте ЦАХАЛа.

В течение предыдущих десяти лет подразделение 504 фокусировалось на Ливане и Сирии, например, участвовало в организации медицинской и инфраструктурной помощи ополченцам на сирийской стороне Голанских высот во время гражданской войны в Сирии в 2010-е годы. После событий 7 октября был сформирован Южный штаб. Численность подразделения 504 увеличилась вдвое, в том числе за счет наиболее подготовленных резервистов ЦАХАЛа, пишут «Детали».

С 7 октября подразделение 504 допросило более 500 террористов, разослало более 10 миллионов сообщений о необходимости эвакуации, а с начала контрнаступления на Газу арестовало и допросило не менее 300 террористов. Ранее эту информацию сообщили закрытой группе военных журналистов, однако по оперативным соображениям она ранее оставалась под цензурой.

ЦАХАЛ опубликовал запись допроса, во время которого палестинец, находившийся в больнице «Шифа», рассказывает военнослужащему подразделения 504 о том, что там было множество боевиков ХАМАСа и их присутствие угнетало медперсонал.

По оценке допрашиваемого, он видел там от 80 до 100 террористов. Скорее всего, боевиков в больнице гораздо больше, поскольку «Шифа» – большой комплекс со многими помещениями. По словам допрошенного, террористы ХАМАСа и «Исламского джихада» маскировались под медицинских работников и использовали для своей деятельности приемное отделение.

Другой палестинец сообщил, что террористы ХАМАСа использовали в качестве живого щита мирных жителей в здании Палестинского общества Красного Полумесяца в Газе. Никто не сопротивляется ХАМАСу, иначе они рисковали бы жизнью. Хамасовцы прятали ракеты в матрасах в здании общества Красного Полумесяца. Еще один палестинец сообщил подразделению 504, что видел более 100 террористов, контролировавших больницу «Рантиси» в Газе. По его словам, в больнице, известной как Шведская, он видел не менее семи террористов ХАМАСа. Хотя они были одеты в гражданскую одежду, одного из них он знал лично, остальные были вооружены.

«Информация, полученная в результате допросов таких заключенных, имеет огромную ценность, она позволила ликвидировать других террористов и укрепить безопасность наших войск».

По словам старшего офицера, его подразделение получило тысячи звонков от палестинцев из Газы, желающих помочь разведданными или иным образом сотрудничать против ХАМАСа: «Такого масштаба мы еще не видели. Похоже, жители Газы недовольны варварским поведением ХАМАСа».

Минимум в одном случае ЦАХАЛ узнал от палестинских граждан о блокпосте ХАМАСа, который мешал им эвакуироваться. По словам представителей ЦАХАЛа, эта информация была использована для устранения боевиков ХАМАСа. По словам представителей ЦАХАЛа, для выполнения многочисленных задач в районах боевых действий в Газе работают десятки полевых дознавателей, свободно владеющих арабским языком.

Сотрудники подразделения 504 не только доставляют террористов в Израиль для допроса, но и допрашивают их на месте немедленно после захвата, чтобы помочь силам ЦАХАЛа найти уязвимые места ХАМАСа непосредственно на местности. В частности, допросы террористов сразу после ареста оказывают особую помощь в обнаружении сети туннелей ХАМАСа, методов работы противника и выявлении обстоятельств и объектов, в которых террористы ХАМАСа пытались скрыться среди мирного населения.

Кроме того, технологическая группа подразделения 504 разработала устройство виртуальной реальности, помогающее солдатам увидеть в круговом обзоре обстановку в районах боевых действий в Газе на каждой улице. Программа виртуальной реальности основана на реальных видеозаписях, сделанных в Газе агентами, работающих по заданию подразделения 504.

По словам представителей ЦАХАЛа, сочетание разведданных, полученных в режиме реального времени, с оперативными знаниями позволило провести огромное количество успешных целеуказаний, а также более грамотно маневрировать с учетом потенциальных вражеских засад.

Подразделение 504 также сыграло ведущую роль в убеждении подавляющего большинства палестинцев на севере Газы эвакуироваться. Для этого было использовано более 10 миллионов электронных сообщений, 9 миллионов записанных сообщений и около 30 тысяч телефонных звонков от офицеров, не только знающих арабский, но и представляющих себе специфику общения с палестинцами.

Использовались также различные психологические и социально-медийные кампании. Кроме того, на палестинские населенные пункты сброшено около 4 миллионов листовок, призывающих мирных жителей временно эвакуироваться на юг.

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