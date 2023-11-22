Светлый ремонт и вид на Националку: как выглядит самая дешевая квартира в ЖК Vogue 4 22.11.2023, 11:54

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Дом находится между станциями метро «Московская» и «Парк Челюскинцев».

Realt посмотрел, как выглядит самый бюджетный вариант в ЖК Vogue. Это евродвушка со светлым ремонтом.

Дом находится между станциями метро «Московская» и «Парк Челюскинцев». До обеих можно дойти пешком минут за 10. Дом построен в 2019 году, в нем 25 этажей, квартира на 11-м. Адрес — Макаенка, 12Б. Вот он на карте.

Общая площадь евродвушки — 40 квадратных метров. Вот как выглядит жилая комната, совмещенная с кухней. В зоне гостиной стоит диван и телевизор. Кухонная зона небольшая, из техники есть холодильник, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка и микроволновка.

Площадь жилой комнаты — 11 метров. Здесь есть тахта, комод и стеллажи, рабочее место. В этой комнате есть выход на застекленную лоджию.

Также в квартире есть небольшая гардеробная площадью два квадрата.

Санузел совмещенный. Установлена ванна, есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 84 900 долларов (2 096 долларов за квадрат).

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