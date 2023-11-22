«Авдеевка поглощает ресурсы РФ» 22.11.2023, 12:09

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Как Украина защищает Восток и где наращивает плацдарм.

Украинские войска сдерживают российское наступление на Авдеевку и Купянск, одновременно закрепляясь на левобережной части Херсонской области. О текущей ситуации на фронте говорится в обзоре РБК-Украина.

Несмотря та огромные потери, россияне пробиваются в Авдеевку, атакуя с флангов и через промзоны. Параллельно штурмуют позиции в сторону Купянска, а также на юге Донецкой и Запорожской областей. Единственный участок, откуда поступают хорошие новости, – левобережье Херсонской области, где ВСУ закрепляются на плацдармах. Все это происходит на фоне дефицита ресурсов, который ставит под угрозу успех не только наступательных, но и оборонительных операций.

Авдеевка в огне. Россияне штурмуют, ВСУ держатся

Российские войска снова активизировались в направлении Авдеевки. По словам начальника городской военной администрации Виталия Барабаша, сейчас горячо в районе промзоны Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), сам город разбивают авиацией и артиллерией.

«Каждые сутки они бьют по городу. В основном по многоэтажной застройке», – отметил он.

Согласно отчетам DeepState, на южной промзоне со стороны Ясиноватой оборона фактически прорвана, и то, когда оккупанты зайдут на новые позиции является вопросом времени. Официальных комментариев от военных нет.

«По последним сообщениям, украинская армия контратаковала севернее Авдеевки, отбросив россиян от Степного. Конечно, «туман войны» работает не в интересах тех, кто хочет детально разобраться в происходящем на фронте. Это может быть связано с тем, что у людей в эпицентре информация сегментирована, а у уполномоченных на официальную коммуникацию есть определенные ограничения. Либо же они специально держат паузу, чтобы не создавать проблемы защитникам Авдеевки», – рассказал РБК-Украина эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его мнению, перспективы могут быть не самыми лучшими, поскольку в последнее время поставки военной техники сократились. О реальном положении дел вряд ли станет известно в ближайшие дни, но, очевидно, голыми руками против танков особо не повоюешь.

Противник мощно штурмует промышленную зону АКХЗ, и у него уже есть возможность заходить на нее.

«Но, с другой стороны, закрепиться там россияне не могут, наши силы контратаками постоянно их оттуда выбивают. Что касается промки на юге Авдеевки, они давят через «Виноградники» и, соответственно, заняли позиции в этом районе и по Ясиноватскому переулку», – отметил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

В северу от города россияне давят возле Новокалинового и Веселого, перебрасывают подкрепление в Красногоровку и пытаются подойти к дачам возле террикона АКХЗ. На южном фланге атакуют в сторону сел Тоненькое и Северное, штурмуют наши позиции в Первомайском.

На прошлой неделе появилось видео с танком-камикадзе, и обозреватель BILD Юлиан Репке допустил, что оккупантам впервые таким способом удалось проникнуть на промзону. Позже в Генштабе уточнили, что это был тягач МТЛБ, и взорвался он в результате наезда на мину, а не атаки FPV-дронов. В связи с этим появились опасения, что противник из-за больших потерь делает ставку на новую тактику: подрыв начиненных взрывчаткой бронемашин на украинских позициях. Но и она не работает из-за обширных минных полей.

«Эту тактику они переняли у ИГИЛ, она широко использовалась в Сирии и не впервые в Украине. Условный танк начиняют взрывчаткой и направляют по прямой. Если говорить об атаке конкретной позиции, то это реально серьезное оружие. Но в большинстве случаев их уничтожают на подходе или они сами взрываются на минах», – объяснил Коваленко.

За месяц штурмов противник потерял здесь свыше 10 000 солдат. Президент Владимир Зеленский называет такие темпы более быстрыми и масштабными, чем было под Бахмутом. Из-за постоянных обстрелов Авдеевка превратилась в руины, которые до сих пор не готовы покинуть порядка 1400 местных жителей.

Купянск остается целью россиян. Но без перспектив

Все больше сил российское командование бросает на Купянск (Харьковская область). Штурмовые действия сосредоточены в районе Синьковки и восточнее Петропавловки. От линии фронта до городской черты немногим более 6 км, сейчас бои ведутся в лесном массиве.

«Противник пытается найти слабые стороны в украинской обороне. Проводится перегруппировка», – заявил пресс-секретарь командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, добавив, что россияне все чаще бьют управляемыми авиабомбами.

Оборона Купянска важна тем, что в случае успеха россияне могут занять не только город, но и выйти на восточный берег реки Оскол в пределах Харьковской области. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что на данном участке угроз не так много. По его словам, ситуация особо не меняется уже в течение нескольких месяцев. Враг накапливает силы, идет в атаку, наши войска ее отбивают, а если россияне и добиваются незначительных тактических успехов, то все равно вынуждены прекращать наступление.

«Это просто очередной виток эскалации с упором на живую силу. Плюс мешает погода, оккупанты сами жалуются на это. Мне кажется, тут мы уверенно будем сдерживать врага, поскольку у него гораздо меньше сил, чем было месяц-два назад», – рассказал он в беседе с изданием.

Александр Коваленко соглашается: у россиян нет особых шансов ни в оккупации Купянска, ни в выходе на Оскол по Лимано-Купянской оси. По его словам, их группировка «Центр» лишилась наиболее боеспособных частей. Речь идет о подразделениях 90-й танковой дивизии, а также 2-й и 41-й общевойсковых армий ВС РФ.

«Их почти всех отправили под Авдеевку, и возможностей для выхода на Оскол нет. Они продолжат давить на Купянск, у них численное преимущество, но, с другой стороны, Силы обороны Украины возвели серьезные укрепрайоны, для прорыва которых нужны гораздо более мощные ресурсы. А они не могут себе этого позволить, потому что все ресурсы поглощает Авдеевка», – добавил эксперт.

Южнее оккупанты немного продвинулись со стороны Кременной, аналитики фиксируют незначительные успехи в лесном массиве. В направлении Лимана стягивают резервы, проводят группировку и готовятся к атакующим действиям. На южном фланге под Бахмутом нарастили интенсивность штурмов возле Клещиевки и подходят к господствующей высоте 215.7. Это грозит большими проблемами, но Генштаб успокаивает – вражеские попытки безуспешны.

Южный фронт перешел в окопы

В ходе летнего контрнаступления Силам обороны удалось срезать так называемый «Времовский выступ» южнее Великой Новоселки, продвинуться на 8 километров в районе Работино и освободить несколько сел возле оккупированной Васильевке. Но мощные рубежи и сплошные минные поля не позволили прорвать оборону на 200-км участке от Марьинки в Донецкой области до Каховского водохранилища. .

Линия фронта возле Работино малоподвижна, в нынешнем виде плацдарм для дальнейшего движения на Токмак рискует превратиться в огненный мешок. Чтобы этого не допустить, необходимо расширять фланги и занимать высоты.

«К сожалению, мы должны констатировать не только украинские атаки, но и вражеские контратаки, которые достигают успехов на тактическом уровне. При чем бои здесь идут возле первой «линии Суровикина» (линия оборона оккупантов, – ред.). Наши достижения в несколько километров за четыре месяца довольно скромны. Генерал Валерий Залужный говорил в одном из интервью, что расчеты были совсем другие», – отметил Владислав Селезнев в разговоре с РБК-Украина.

На южном фронте наблюдаются признаки окопной войны. Которая, впрочем, еще не значит, что украинское контрнаступление завершено.

«Я пока не могу сказать, что наше контрнаступление подошло к концу, просто, формат боевых действий меняется на классическую позиционную войну. Мы продвигаемся, но очень медленно», – добавил Александр Коваленко.

На прошлой неделе стало известно о первом применении россиянами корректируемых кассетных авиационных бомб РБК-500 возле Старомайорского (Донецкая область). Каждая из них содержит более 500 суббоеприпасов с площадью покрытия куда большей, чем у кассетных снарядов на вооружении ВСУ.

«Действительно, это серьезная угроза. Если мы говорим об авиабомбе типа ФАБ-500, то она бьет точечно, а РБК-500 накрывает большую территорию. И даже если удается нарушить ее навигацию системами РЭБ, то взорвись она в 200 метрах от заданных координат, поражающие элементы все равно достанут до позиций», – объяснил эксперт.

ВСУ на левобережье Херсонской области. О наступлении говорить рано

Украинские плацдармы на левобережье Херсонской области, наконец, перестали быть «секретом Полишинеля». На прошлой неделе Морская пехота подтвердила: бойцы провели серию успешных операций и закрепились на нескольких участках по ту сторону Днепра.

Согласно картам DeepState, «серая зона» протянулась от Олешек почти до Новой Каховки вдоль первой линии обороны россиян и дороги через населенные пункты Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка и так далее. В некоторых местах дорогу она перерезала, а возле Крынок зашла в лес, за которым главная логистическая артерия – трасса Т2206 через всю оккупированную часть региона до Мелитополя.

Согласно заявлениям Генштаба, морпехи работают по вражеской логистике, проводят диверсии, рейды и разведку, чтобы выявить пути снабжения, расположение личного состава, техники и артиллерийские позиции. А также подчеркивается, что одна из основных целей – оттеснить россиян подальше от Херсона и от правого берега в целом.

Плацдарм на левом берегу интересен не только тем, что от него 70 км до Крыма. Это, пожалуй, единственный участок, где наши войска могут вести фланговые и маневренные операции.

«Цель – зайти во вражеский тыл со всеми негативными для них последствиями: перерезание логистики, разрушение складов и полосы обеспечение, вынужденная переброска личного состава с других направлений. И это реально, поскольку несмотря на группировку в более 60 000 оккупантов, нашим морпехам удалось найти слабые места», – говорит Александр Мусиенко.

Официальные источники дают информацию о плацдармах дозированно. Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк объясняет: участок сложный, не вся работа подлежит огласке. По ее словам, россиян отбросили от Днепра на расстояние от 3 до 8 километров. При условии, что бойцы действовали без бронетехники, успехи серьезные, считает Владислав Селезнев. Но прямо сейчас войска не смогут двигаться дальше вглубь оккупированных территорий.

«Потому что они должны чувствовать поддержку артиллерии. А чтобы они ее чувствовали, нужно перемещать с правого берег на левый артсистемы, боеприпасы, средства ПВО и бронетехнику. Когда это произойдет? Только после того, как мы наведем понтонно-мостовую переправу. Насчет временных рамок ответа у меня нет, уж слишком сложная это миссия в инженерном плане и в плане того, как обезопасить переправу от вражеской авиации и артиллерии. Поэтому рассчитывать на то, что плацдармы скоро достанут до крымских перешейков, не стоит», – подчеркнул он.

Опрошенные РБК-Украина эксперты, комментируя ситуацию на левобережье Херсонской области, не ждут скорого большого наступления. По той причине, что на создание нынешних плацдармов ушел почти год, и пока в приоритете – буфер безопасности. Использовать его для условного «похода на Крым» можно будет лишь в перспективе, о которой говорить слишком рано.

«Сначала переброска войск через Днепр и обеспечение огневого прикрытия. После того, как это будет сделано, если вообще появится такая возможность, потому что враг усиливает оборону, удастся нашим силам или нет, тогда можно будет делать прогнозы. Либо это буде продвижение в тыл, либо взятие плацдарма под огневой контроль. Чтобы вернуться к наступательным действиям весной, возможно, с лучшим обеспечением», – добавил Мусиенко.

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Ситуация на фронте тяжелая: постоянные российские атаки изматывают защитников. Динамика под Авдеевкой вызывает опасения, хотя большинство штурмов удается отбить. В последнее время ухудшилась погода, что еще привнесет свои коррективы в происходящее на поле боя. Вряд ли это полностью остановит атаки, но, очевидно, замедлит боевые действия как минимум до зимних холодов. В таком случае разрушение вражеской логистики останется главной задачей на зиму, причем на всех направлениях.

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