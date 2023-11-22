Мастер вынудил минчанку смотреть мультики и взял за это 250 рублей 6 22.11.2023, 12:04

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Иллюстративное фото

Что было потом?

Минчанка пригласила домой мастера, чтобы он ей настроил телевизор. Специалист взял за работу 250 рублей, просьбу клиентки не выполнил, так еще и «полностью перестроил телевидение на мультфильмы». Женщина написала жалобу в администрацию одного из районов столицы, чтобы ей вернули деньги, но помочь ей ничем не смогли. Подробности рассказали в Управлении оперативных мероприятий минской инспекции Министерства по налогам и сборам.

В своем обращении женщина рассказала, что в сентябре попросила мастера помочь ей настроить телеканал. Специалиста она нашла по объявлению «по ремонту компьютеров».

Прибывший на место настройщик взял с женщины 50 рублей задатка за свою работу, а потом еще 200 рублей.

«По итогу канал не настроили, а полностью перестроили телевидение на мультфильмы», — пожаловалась минчанка.

Она пыталась дозвониться до мастера, чтобы тот вернулся и настроил телевидение, но тот трубку не брал. Поэтому женщина написала обращение в одну из администраций столицы с просьбой «вернуть деньги или настроить каналы на 250 рублей».

Местные власти изучили жалобу и перенаправили ее в Министерство по налогам и сборам. Оттуда письмо минчанки переслали в Управление оперативных мероприятий. В ведомстве отметили, что «ни один из перечисленных органов не компетентен возвращать деньги, уплаченные исполнителю по договору гражданско-правового характера».

«За сигнал заявителю спасибо, мы изучим деятельность недобросовестного предпринимателя и, если он нарушает требования налогового законодательства, то будет привлечен к ответственности», — пообещали в ведомстве, подчеркнув, что полномочия всех государственных органов четко определены нормами законодательства, «и просить требовать совершения действий, выходящих за рамки установленных полномочий — бесполезное занятие».

Налоговики также призвали граждан «не пренебрегать принципом разумной осмотрительности: сначала уточнение всех нюансов получения услуги и ее стоимости, а затем передача денег с получением платежного документа».

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