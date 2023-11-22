закрыть
22 ноября 2023, среда, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мастер вынудил минчанку смотреть мультики и взял за это 250 рублей

6
  • 22.11.2023, 12:04
  • 4,978
Мастер вынудил минчанку смотреть мультики и взял за это 250 рублей
Иллюстративное фото

Что было потом?

Минчанка пригласила домой мастера, чтобы он ей настроил телевизор. Специалист взял за работу 250 рублей, просьбу клиентки не выполнил, так еще и «полностью перестроил телевидение на мультфильмы». Женщина написала жалобу в администрацию одного из районов столицы, чтобы ей вернули деньги, но помочь ей ничем не смогли. Подробности рассказали в Управлении оперативных мероприятий минской инспекции Министерства по налогам и сборам.

В своем обращении женщина рассказала, что в сентябре попросила мастера помочь ей настроить телеканал. Специалиста она нашла по объявлению «по ремонту компьютеров».

Прибывший на место настройщик взял с женщины 50 рублей задатка за свою работу, а потом еще 200 рублей.

«По итогу канал не настроили, а полностью перестроили телевидение на мультфильмы», — пожаловалась минчанка.

Она пыталась дозвониться до мастера, чтобы тот вернулся и настроил телевидение, но тот трубку не брал. Поэтому женщина написала обращение в одну из администраций столицы с просьбой «вернуть деньги или настроить каналы на 250 рублей».

Местные власти изучили жалобу и перенаправили ее в Министерство по налогам и сборам. Оттуда письмо минчанки переслали в Управление оперативных мероприятий. В ведомстве отметили, что «ни один из перечисленных органов не компетентен возвращать деньги, уплаченные исполнителю по договору гражданско-правового характера».

«За сигнал заявителю спасибо, мы изучим деятельность недобросовестного предпринимателя и, если он нарушает требования налогового законодательства, то будет привлечен к ответственности», — пообещали в ведомстве, подчеркнув, что полномочия всех государственных органов четко определены нормами законодательства, «и просить требовать совершения действий, выходящих за рамки установленных полномочий — бесполезное занятие».

Налоговики также призвали граждан «не пренебрегать принципом разумной осмотрительности: сначала уточнение всех нюансов получения услуги и ее стоимости, а затем передача денег с получением платежного документа».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черноморскому флоту мерещится «Москва»
Черноморскому флоту мерещится «Москва» Владимир Халип
Военно-патриотическая усушка и утруска
Военно-патриотическая усушка и утруска Ирина Халип
Путину больно
Путину больно Александр Невзоров
Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров