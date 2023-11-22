Синоптики предупредили белорусов о мощнейшем циклоне 22.11.2023, 12:12

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Когда и где «навалит» снега, а где готовиться к ветрам до 75 км/ч?

Синоптики предупредили белорусов о мощнейшем циклоне «Н», который в воскресенье, 26 ноября, как ожидается, выйдет с Черного моря и начнёт продвигаться в сторону Беларуси. По прогнозам специалистов, в начале следующей недели циклон принесёт в страну метели со снегопадами и сильные ветра.

Согласно расчетам численной модели прогноза ECMWF, к Беларуси циклон «Н» подойдёт к ночи с воскресенья на понедельник, 27 ноября.

«Циклон, смещаясь на север-северо-восток к ночи с воскресенья на понедельник выйдет передней частью на Гомельскую область Беларуси. Навалит снегу у нас тоже достаточно: 15–20 см как минимум. В центре Беларуси снег так себе, но при температуре -6..-9°C будет дуть довольно сильный 18–21 м/с северный ветер», — рассказали авторы телеграм-канала о погоде «Надвор’е».

По предварительным прогнозам, в течение дня понедельника активность циклона будет угасать и, постепенно смещаясь на территорию Брянской области России, он «начнёт разваливаться».

Белгидромет предупредил белорусов об ухудшении погодных условий с 23 ноября

Впрочем, ещё до прихода этого циклона белорусам предстоит пережить атмосферные фронты другого, североатлантического циклона, который прямо сейчас смещается через Скандинавию на север Балтийского моря. Белгидрометцентр предупредил белорусов о грядущем ухудшении погодных условий.

С четверга, 23 ноября, на большей части территории страны начнутся снегопады (возможен мокрый снег и снег с дождем), днём местами по северо-востоку страны — весьма сильные метели. Белорусские синоптики не исключили опасное налипание мокрого снега и слабый гололед по утрам, а также сильный порывистый ветер.

Температура воздуха при этом ночью будет опускаться до -4..-11°C, предупредили в Белгидромете, при прояснениях воздух может охлаждаться до -13°C. Разброс дневных температур составит от -3°C по востоку до +6°C по западу страны.

В пятницу, 24 ноября, по прогнозу Белгидромета, снегопады несколько ослабнут. Мокрый снег с дождем и сильный порывистый ветер ожидаются лишь местами, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в течение суток по стране будет колебаться от -2°C до +4°C, ночью по востоку страны — до -4°C.

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