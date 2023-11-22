Пехота идет вперед при поддержке HIMARS: ВСУ взяли плацдармы на Левобережье 1 22.11.2023, 12:20

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Военный эксперт раскрыл, что нужно для наступления в сторону Крыма.

Огневой контроль над частью левобережья Днепра в Херсонской области обеспечивается средствами поражения ВСУ, заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

«Это могут быть минометные, артиллерийские орудия или авиационные средства», — подчеркнул он в интервью Oboz.

Из-за отсутствия достаточного числа военной авиации основные средства поражения и поддержки украинских морских пехотинцев, которые действуют на левом берегу Днепра — это минометы и артиллерийские орудия, говорит эксперт.

Он обратил внимание на то, что артиллерийские орудия уже позволили украинским подразделениям продвинуться на разных участках фронта на левом берегу Днепра на расстояние от 3 до 8 километров: «Очевидно, что мы имеем РСЗО типа HIMARS, но их количество ограничено для того, чтобы мы имели возможность наносить массированные удары».

Военный эксперт отмечает, что даже при таких условиях в районе Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов и в районе населенного пункта Крынки созданы три серьезных плацдарма.

Вместе с тем подразделениям ВСУ для дальнейшего продвижения на Левобережье нужна бронетехника, в том числе танки, системы ПВО и артиллерийские системы, а для их перемещения с правого на левый берег необходим мост.

Селезнев добавил, что четыре моста, которые ранее существовали на этом участке фронта, были уничтожены вражеской армией осенью прошлого года, когда она бежала из Херсона и его пригородов: «Как видим, часто реализация одних задач связана с необходимостью решения других задач в том формате. Они напрямую зависят друг от друга».

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