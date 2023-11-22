Съеден бывший президент России Владимир Путин 1 Игорь Эйдман

22.11.2023, 12:25

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Игорь Эйдман

Песков дико захохотал и свалился без чувств.

Почти семь лет назад написал этот текст, осталось ещё три с небольшим года.

Из новостей 2027 года

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Съеден бывший президент России Владимир Путин.

Закончилась гуманитарная катастрофа, вызванная исходом из России т.н. «беженцев на яхтах». Как известно, после краха путинского режима ни одна стран мира не предоставила убежище бывшим российским чиновникам и олигархам. Спасаясь от уголовного преследования, они скрылись на своих яхтах. Однако все мировые порты отказались их принимать. В результате огромная флотилия шикарных яхт оказалась в роли летучих голландцев, вынужденных болтаться в океане, нигде не находя себе убежища.

Так как счета и активы владельцев были везде арестованы, им вскоре стало нечем платить экипажам и не на что закупать продовольствие. Так началась гуманитарная катастрофа «беженцев на яхтах».

Вскоре экипажи разбежались. А владельцы частично сдались правосудию, а частично перешли на самую большую президентскую яхту. Там остались только наиболее опасные преступники, которые понимали, что их ждет пожизненная тюрьма. Среди них был и бывший президент России Владимир Путин.

Вскоре на яхте начался голод. Как теперь стало известно, среди пассажиров распространился каннибализм. Вначале съели самых прожорливых (чтобы не делиться оставшейся едой) и толстых (они питательные): Сечина, Усманова, троих Чаек и множество Ротенбергов. Потом дело дошло до бывшего президента. Изрядно исхудавший и облысевший ртом Песков внушил всем остальным преступникам, что совершив ритуальное поедание Путина, они заслужат себе прощение на родине. В результате соратники накинулись на бывшего президента, прикончили его и съели. Об этом стало известно, когда яхту с окончательно сошедшими с ума пассажирами подобрала береговая охрана Папуа-Новой Гвинеи.

Песков нацепил давно превратившийся в лохмотья костюм и сделал официальное заявление для папуаской прессы: «По поручению президента Путина сообщаю, что он оказался очень невкусным». После этого он дико захохотал и свалился без чувств.

Игорь Эйдман, t.me

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