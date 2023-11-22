Популярное кафе в центре Минска выставили на продажу за $1,7 миллиона 1 22.11.2023, 12:28

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Имущество компании «Трайпл» опального бизнесмена Чижа продолжают распродавать.

Кафе, принадлежавшее семье Юрия Чижа, расположено в самом центре Минска. Но желающих его купить пока не видно.

«Золотой гребешок» снова выставили на торги. Знаковое столичное кафе, которое находится на улице Ленина, пытаются продать уже четвертый раз.

Аукцион проводит «Белреализация», он пройдет 14 декабря. Напомним, предыдущие торги были намечены на 26 октября. Тогда начальная стоимость кафе составляла Br6,44 млн. Сейчас же заявлена другая сумма – Br5,63 млн (примерно $1,7 миллиона).

Интересно, что на первом аукционе за «Золотой гребешок» просили более Br8 млн, то есть на данный момент стоимость снижена почти на 40%.

Важная деталь: в случае, если к участию в торгах будет допущен только один участник, он сможет приобрести кафе по начальной цене, увеличенной на 5%.

Кафе с приданым

«Золотой гребешок» – один из самых известных проектов (наряду с «Раковским броваром») бизнес-империи Юрия Чижа в сфере общепита.

Продается кафе вместе с полным комплектом оборудования и мебели, а это 350 наименований.

В списке, например, барная стойка, вакуумная упаковочная машина EVOX 30, витрина для тортов, пять диванов, два компьютера, кондиционер, кофемашина, два малых грузовых лифта, машина для производства макарон, кофейная мельница, шесть блендеров и многое другое.

Площадь кафе – 790,1 «квадрата». Пока собственником заведения, которое специализируется на французской кухне, значится ООО «Трайпл».

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