Россияне из-за больших потерь под Авдеевкой начали применять новую тактику
- 22.11.2023, 12:40
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Но в большинстве случаев оккупанты подрываются на минах.
Российские оккупанты под Авдеевкой могут сделать ставку на новую тактику. Причиной тому стали огромные потери врага на этом направлении.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
На прошлой неделе в сети опубликовали видео с вражеским танком-камикадзе, который якобы сумел проникнуть в промзону Авдеевки. В Генштабе уточнили, что это был тягач МТЛБ. Он наехал на мину и подорвался.
Однако в связи с этим появились опасения, что россияне могут прибегать к такой тактике - подрывать начиненные взрывчаткой бронемашины на украинских позициях. Но, вероятно, тактика не сработает из-за минных полей.
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко объяснил, что эту тактику оккупанты переняли в ИГИЛ. Она широко использовалась в Сирии и не в первый раз применяется в Украине.
«Условный танк начиняют взрывчаткой и направляют по прямой. Если говорить об атаке конкретной позиции, то это реально серьезное оружие. Но в большинстве случаев они уничтожаются на подходе или они сами взрываются на минах», - объяснил Коваленко.