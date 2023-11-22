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Один из банков запустил услугу, которая должна немного упростить жизнь уехавшим из страны

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  • 22.11.2023, 12:41
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Один из банков запустил услугу, которая должна немного упростить жизнь уехавшим из страны

Подробности.

«Паритетбанк» и провайдер платежей bePaid запустили сервис по оплате в ЕРИП карточками зарубежных банков. Услуга называется «ЕРИП без границ».

«Данный сервис в первую очередь обеспечивает удобство в оплате иностранным гостям, находящимся на территории нашей страны, а также белорусам, которые работают за границей, — сообщает „Паритетбанк“. — В сервисе доступны расчеты за коммунальные платежи, интернет и мобильную связь из любой точки мира с карт VISA, Mastercard, „Мир“. Кроме того, с зарубежных карт возможна оплата налогов, госпошлин, штрафов и иных услуг, за исключением финансовых, а также платежей в пользу онлайн-казино и букмекерских контор».

Для оплаты надо зайти на страницу сервиса на сайте «Паритетбанка», выбрать услугу, заполнить необходимую информацию и нажать кнопку «оплатить». Комиссия составляет 5% с каждой операции.

В банке уточняют, что сумма в ЕРИП выставляется в белорусских рублях.

«Вместе с тем оплата может производиться с карт в любой валюте по курсу банка-эмитента карточки. Максимальная сумма платежа определяется поставщиком услуги, но не более 36 900 белорусских рублей в одни сутки», — поясняет финучреждение.

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