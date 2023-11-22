Эксперт: Путин готовит неожиданное для россиян решение 5 22.11.2023, 12:55

7,324

В кремлевских элитах уже начали проявлять недовольство.

После «президентских выборов» в России, Путин может начать полную мобилизацию. В период избирательной кампании, Кремль воздерживается от обсуждения этой темы.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сообщил о том, что мобилизационные мероприятия уже продолжаются в России, однако даже сами россияне понимают, что после выборов они могут приобрести масштабный характер. Об этом он заявил в эфире «24 канала».

«Действительно после марта 2024 года, возможно, мобилизация получит новое ускорение. Даже россияне в пабликах пишут: «Нас бросят». На обещания, что мобилизации не будет, наплюют», – сказал он.

Независимо от обстоятельств, ВСУ должны быть готовы к прибытию большого количества мобилизованных россиян на фронт. Даже недостаточно подготовленные оккупанты могут адаптироваться, поэтому украинским защитникам необходимо иметь большое количество различных видов вооружений, в частности, кассетных боеприпасов и FPV-дронов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».