ВСУ пошли в атаку на Мелитополь и «покрошили» сотни россиян вместе с техникой 22.11.2023, 13:06

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Некоторые оккупанты успели сдаться в плен.

Российские оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий и авиаударов, в то же время выросли потери врага в живой силе и бронетехнике, сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«Общие потери врага в операционной зоне ОСГВ Таврия составили 491 человек. 7 оккупантов сдались в плен», - написал Тарнавский в Telegram.

Уничтожена техника россиян, в том числе:

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3 танка;

3 ББМ;

1 ПТРК;

6 БпЛА;

4 автомобиля;

4 единицы спецтехники (в том числе самоходная реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит»);

3 склада боеприпасов;

11 единиц техники повреждено.

В то же время, по его словам, враг нанес на Таврическом направлении 1 ракетный и 29 авиационных ударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 911 артобстрелов.

По словам Тарнавского, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, украинские защитники держат оборону на Авдеевском направлении.

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