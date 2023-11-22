«Можно бросать в меня тапками»: белорус продал машину с «определенными договоренностями» 22.11.2023, 13:14

Теперь получает «письма счастья» и очень жалеет.

Белорус Никита рассказал корреспонденту Onlíner, что 2 года назад продал по счету-справке автомобиль Iveco Daily. Нетрудно догадаться, что теперь Никита стал получать штрафы за проступки, совершенные на этом автомобиле: формально владельцем числится все еще он сам.

— Да, можно бросать в меня тапками, говорить, что тема избитая — все действительно так. Но это же коммерческий автомобиль, такой можно продавать годами. Я длительное время пытался, успехов это не приносило. И вот в один прекрасный день нашелся покупатель, который долго настаивал на том, что приедет и заберет машину. Но с определенными договоренностями, — говорит наш читатель.

Здесь и начинается история про счет-справку и про машину, которая должна была быть переоформлена.

— Теперь уже понятно, что эти договоренности не выполнены. Я получил «письмо счастья», машина вот уже два года ездит на транзитах. Попалась за превышение она на трассе Р23 (Минск — Микашевичи). Полагаю, она базируется в Минске, но это не точно, — отметил Никита.

На предоставленном фото у автомобиля другой кузов, это бросается в глаза, если сравнивать снимок с теми, что сделаны камерой фотофиксации. А продавалась машина вообще без кузова.

Бывший владелец переживает не только из-за штрафов. А вдруг что-то серьезное, ДТП, машина еще и не застрахована.

— Понимаю, что вариантов мало. Поэтому прошу помочь отыскать данное авто, чтобы решить вопрос с его учетом. Буду благодарен за любую информацию, — просит Никита.

Дополнено

После публикации стало известно, что Никита обнаружил машину и ее нынешнего владельца. Вскоре должно состояться переоформление.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».