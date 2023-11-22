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Самый «обиженный» человек в мире

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  • 22.11.2023, 13:28
  • 6,838
Самый «обиженный» человек в мире

Белорус задался вопросом, почему Лукашенко постоянно чувствует себя оскорбленным.

Лукашенко — самый «обиженный» человек в мире, пишет читатель сайта Charter97.org.

Был Карлсон, который живет на крыше, самый несчастный человек в мире. После 20 года появился самый «обиженный» человек в мире, правитель Беларуси.

Основное занятие белорусских слабовиков, это поиск противников Лукашенко. А когда находят, то очень любят привлекать за оскорбление самопровозглашенного. За последние три года более 500 человек получили сроки по этой статье, а задержанных, оштрафованных, прошедших через пытки — в сотни раз больше.

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