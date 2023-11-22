Средняя зарплата в Польше превысила $1880 5 22.11.2023, 13:36

2,222

Главное статистическое управление опубликовало данные о зарплатах и занятости в стране в октябре.

По данным Главного статистического управления, средняя зарплата в секторе предприятий в октябре составила 7544,98 злотых (это более 1880 долларов), то есть на 12,8% выше, чем в аналогичный период прошлого года, пишет Польское радио.

Наибольший рост касается отрасли добычи полезных ископаемых.

Но это зарплата «грязными», «чистыми» зарплата составит примерно 5281 злотый, или 1320 долларов.

Данные Главного статистического управления также показывают, что в октябре занятость в секторе предприятий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 0,1 процента. В прошлом месяце в нем было почти 6,5 миллиона штатных рабочих мест.

Данные касаются предприятий, где работает более девяти человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».