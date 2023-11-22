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В Минске мужчина оступился и упал под скоростной поезд

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  • 22.11.2023, 13:40
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В Минске мужчина оступился и упал под скоростной поезд

Инцидент показали на видео.

В Минске 66-летний мужчина на перроне станции Степянка оступился и упал спиной на рельсы прямо под колеса скоростного поезда. Видео инцидента опубликовала пресс-служба МВД.

Поздно вечером 66-летний минчанин находился на перроне станции Степянка. Пенсионер стоял близко к краю платформы, оступился и упал спиной на рельсы прямо перед идущим скоростным составом. Мужчина попытался встать, однако не успел. От полученных травм минчанин погиб на месте.

С начала года в Минске произошло семь наездов поезда на людей, четыре из них — с летальным исходом.

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