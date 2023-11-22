«Стерпится, слюбится – остальных похоронят» 2 22.11.2023, 13:44

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Что происходит с российскими оккупантами на войне в Украине.

Спустя почти два года с начала полномасштабного вторжения российская армия ставит все новые и новые рекорды по потерям в Украине. Командиры бросают на смерть солдат, не считаясь ни с чем – мол, бабы еще нарожают. Но сегодня матери и жены насильно мобилизованных россиян начали протестовать – а этого Кремль в преддверии выборов боится как огня.

Что сегодня происходит в армии России, говорится в материале OBOZ.UA.

«Голыми» на смерть

Если в людском ресурсе у России нехватки в принципе нет, то с обеспечением армии даже спустя почти два года с начала полномасштабного вторжения - большие пробемы. Причем не хватает самого элементарного.

Например, на днях «демарш» уже устроили военнослужащие 205 ОМСБр (оккупанты из 1-го батальона этой бригады причастны, например, к подрыву Каховской ГЭС).

Они записали видео, в котором стали клянчить деньги на бронежилеты и средства связи. «Как год назад родственники штурмовали военторги в поисках бронежилетов, так и до сих пор минобороны отправляет на смерть мужиков «голыми», – сообщили оппозиционные российские журналисты.

То, что гибель своих солдат Кремль не волнует, давно не секрет. Но сегодня уже и командиры плюнули на потери. Полковник ВС РФ Петр Шувалов в Telegram цинично привел пример отношения к мобилизованным россиянам.

«Я-то как раз отлично знаю, какой пиз*ец несется тогда, когда тебе в подразделение (вдруг) подкидывают мобилизованных, до этого 9-10 месяцев пробухавших где-то за косарь километров от линии фронта. Поверьте: я тоже немножко не об этом мечтал, но да х*ен с ним. Стерпится, слюбится - остальных похоронят. Ничего нового для армейской жизни в условиях реальных боевых действий», – написал оккупант.

«Обнуляет» ВСУ и свои

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери армии РФ составили уже более 320 тыс. личного состава.

Армия страны-агрессора действительно превратилась в конвейер по «перемалыванию» собственных солдат. В ноябре 2023 г. произошло уже несколько массовых ликвидаций.

Например, 19 ноября (в этот день в России отмечали день ракетных войск и артиллерии) воины ВСУ ударили по скоплению российских морпехов из 810 бригады. Оккупантов собрали на награждение и концерт в сельском ДК возле Старобешево Донецкой области, во время которого и произошел прилет предположительно из HIMARS.

В результате успешной атаки было ликвидировано по меньшей мере 25 захватчиков, кроме того около 100 окупантов получили ранения.

А две недели назад в госпитале имени Бурденко в Москве отправился на тот свет начальник штаба той же 810-й отдельной бригады морской пехоты Ян Суханов.

Согласно открытым источникам, 810-я ОБрМП активно участвовала в войне против Украины. Ее подразделения были одними из первых, кто в марте 2022 вошли в Мариуполь. В последнее время Суханов воевал на Запорожском направлении – там же и получил тяжелое ранение.

А 11 ноября мощный взрыв прогремел во временно оккупированном Мелитополе. Акция мести, которую реализовали представители местного движения сопротивления, состоялась в захваченном россиянами помещении «Новой почты», расположенном на улице Дмитрия Донцова (оккупанты называют ее улицей Павла Судоплатова).

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что в этом помещении оккупанты разместили штаб. Непосредственно в момент взрыва там проходило совещание офицеров ФСБ и Росгвардии. Точное количество жертв оккупанты скрывают.

Помимо успешных операций, которые проводят Силы обороны Украины и участники сопротивления, оккупантов «обнуляют» и свои.

Один из последних случаев – убийство командиром россиянина Сергея Огородова из Пермского края. Летом 2023 года его мобилизовали, а в июле он в составе 12-го батальона оказался в «ЛНР». Со слов сослуживцев- оккупантов, мобилизованный погиб, при этом его тело якобы «никто не видел». До сих пор мать пытается вернуть тело сына домой, но командование не выходит на связь и запрещает сослуживцам общаться с ней.

«5 августа он в последний раз был на связи. Сказал: «Отсюда один выход — или двести или триста», - рассказала его мать. В части говорят, что «мобика» обнулил командир». А это уже обычная практика во «второй армии в мире».

Сложившаяся ситуация с потерями все же расшевелила матерей и жен мобилизованных россиян. Начались первые митинги и пикеты, а этого власть боится как огня. До силового противостояния еще не дошло, «пожар» гасят уговорами, угрозами и подкупом. Вот только ли удастся в дальнейшем?

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