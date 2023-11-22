Зеленский ответил на «мирный план» Трампа 9 22.11.2023, 13:49

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Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что готов встретиться с экс-главой Белого дома.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что у него якобы есть план прекращения войны в Украине.

Украина могла бы остановить войну, отдав РФ Крым и Донбасс, но не пойдет на это, заявил глава украинского государства в интервью Fox News.

«Да, мы можем остановить эту войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. По моему мнению, наша страна не будет готова к такому мирному плану. Это не мирный план», – сказал он.

Таким образом украинский президент прокомментировал слова Трампа о том, что он якобы может остановить войну в Украине за 24 часа.

Глава государства подчеркнул, что готов выслушать его предложения, но если они подразумевают сдачу территории, то «это не мирный план».

«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов с ним встретиться. Конечно, если у него есть четкий мирный план, он может поделиться им со мной», — добавил Зеленский.

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