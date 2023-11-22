«Ей нужно было много работать, чтобы содержать детей» 4 22.11.2023, 13:55

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Соседи рассказали о трагедии в Ляховичском районе.

В деревне Своятичи Ляховичского района сегодня утром сгорел дом. Мать была на работе, а дети сидели дома одни.

Спасатели при ликвидации пожара обнаружили тела двоих детей: 4-летнего мальчика и 7-летней девочки, сообщает СК.

Девочка училась во втором классе, мальчик ходил в детский сад. Еще двое старших детей живут в Ляховичах, учатся в колледже, пишет «Наш край».

— Женщина хорошая, не пьющая, трудолюбивая. Несколько лет назад прогнала мужа, осталась одна с четырьмя детьми. Ей нужно было много работать, зарабатывать, чтобы их содержать. Вот и в это утро, когда дом загорелся, она была на работе, на ферме. Страшная трагедия, ужасное стечение обстоятельств, но вины матери в произошедшем нет. Она очень хорошо их смотрела, заботилась, воспитывала, — рассказали изданию односельчане.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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