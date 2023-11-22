«Генерал СВР»: Патрушев готовит события, которые полностью перекроят политическую реальность в России 9 22.11.2023, 14:06

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Николай Патрушев

Переговоры внутри «политбюро» зашли в тупик.

Телеграм-канал «Генерал СВР», сообщивший о якобы смерти главы Кремля Владимира Путина, написал о подготовке секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и его сторонниками масштабных изменений в России:

— В последнее время «Путин» настолько редко стал появляться в информационной повестке, что в Кремле всерьез обеспокоились, как бы на этом фоне не вышло проблем с разоблачением.

На то, что «президент» уже не центральная фигура российского медийного поля, не обратил внимание только ленивый. После смерти Владимира Путина лидером по формированию смыслов российской власти стал секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, заметно отодвинув «Путина» куда-то на периферию информационного пространства.

Сейчас Патрушев и окружение поняли, что несколько поторопились и решили немного откатиться назад. Вчера поток информационных помоев о «Путине» из Кремля буквально бил фонтаном.

Впервые с 26 октября двойник президента в один день провел и встречи, и переговоры, и выход к прессе, и наградами награждал, и на внеочередном саммите БРИКС по видеосвязи участвовал, и, даже, к молодежи обратился, выбрав для этого настолько незначительный повод, что это выглядело неуместно и глупо.

В общем, «президента» теперь очень много, но ненадолго. Патрушев уже, фактически занял место главы государства, и медийная активность будет являться необходимой частью демонстрации этой власти.

Двойник будет появляться чаще, но на втором плане, первая скрипка будет у Патрушева, и он будет об этом регулярно напоминать. Основным вопросом, для «политбюро 2.0» сплотившегося вокруг секретаря Совбеза, остается «кто будет следующим президентом».

Вариантов здесь не густо, это или двойник Путина, или преемник. Среди возможных преемников рассматривают нескольких кандидатов, но наибольшие шансы у Дмитрия Патрушева.

На данный момент переговоры внутри «политбюро» зашли в тупик, когда все понимают, что необходимо срочно договариваться, но уступать никто не хочет.

В ближайшее время нас ждет череда больших событий, которые полностью перекроят политическую реальность в России.

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