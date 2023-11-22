Reuters: Российское давление на Авдеевку внезапно сильно ослабло 1 22.11.2023, 14:21

6,974

Фото: AP

Эпицентр боевых действий неожиданно сместился.

Украинские официальные лица сообщили о снижении активности российских военных в боях за Авдеевку, которая считается воротами в столицу Донецкой области - оккупированный Донецк.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Пресс-секретарь украинских военных отметил уменьшение количества наземных штурмов и авиаударов. В Авдеевке, население которой до конфликта составляло около 32 000 человек, сейчас осталось около 1,5 тыс. жителей, переживших более месяца российских атак.

«Российские оккупационные силы сократили количество наземных и воздушных атак, хотя они по-прежнему нарушают правила войны, стреляя по медицинским бригадам и эвакуационным машинам», - заявил официальный представитель украинских военных Александр Штупун национальному телевидению.

Однако, по его словам, оккупанты не отказываются от планов окружить Авдеевку. Сегодня было отбито 8 атак.

Виталий Барабаш, глава военной администрации Авдеевки, рассказал о продолжающихся боях в промышленном районе города, где украинские войска удерживают свои позиции и постоянно подвергаются атакам беспилотников.

Усилились бои за близлежащую Марьинку. В российских сводках Авдеевка упоминается редко, вместо этого внимание уделяется населенным пунктам к югу от города.

Украинские военные заявили, что также возросло число российских атак на близлежащую Марьинку, город, контроль над которым оспаривается уже несколько месяцев.

Независимая проверка этих сообщений затруднена, война на Востоке Украины остается напряженной почти 21 месяц после неудачной попытки России захватить Киев, добавляют журналисты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».