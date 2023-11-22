Топ-15 экзотических фруктов, которые можно вырастить за зиму в квартире 1 22.11.2023, 14:39

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Рекомендации агронома.

До следующего сезона еще далеко, однако довольно внушительная часть дачников ностальгирует по ушедшему лету, заводя форменный огород на подоконниках и прочих свободных поверхностях. И многие не ограничиваются чем-то вроде заурядного лука, а пытаются получить урожай культур, которые на даче расти не могут по определению.

Причем ассортимент год от года становится шире. Что же именно позволяет сохраняться этой тенденции и какие экзоты смогут вырасти в среднестатистической квартире, не превратив ее при этом в жаркую и влажную тропическую оранжерею? «АиФ» разбирался с агроном Михаилом Воробьевым:

— В топ теплолюбивых плодовых растений, способных при минимуме ухода дать неплохой комнатный урожай, уже плотно вошли абрикос, апельсин, лимон, мандарин, персик, хурма. Их косточки прорастают в горшках без особого труда. Только с мандаринами могут быть некоторые трудности. Дело в том, что мандарин относится к туговсхожим, и для посадки надо отобрать самые крупные косточки исключительно из созревших и мягких плодов. Отобранный посадочный материал надо обязательно поместить в воду, чтобы косточки набухли, а при посадке надо заглублять их на сантиметра 3, не больше.

Сегодня в список для квартирного выращивания, помимо перечисленных, можно смело включать алычу, авокадо, гранат, грейпфрут, кизил, кумкват, личи, мушмулу, манго. Последнее, кстати, в комнатной культуре менее двух метров в высоту не вырастает (в естественной среде манговое дерево вымахивает до 19-20 метров), поэтому имейте это в виду и сажайте косточки этого плода сразу в горшок побольше, поскольку манго, ко всему прочему, не очень любит пересадки.

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