Украина вводит секторальные санкции против белорусского режима

Украина вводит секторальные санкции против белорусского режима3
- 22.11.2023, 14:40
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Ограничительные меры вводятся на 50 лет.
Верховная Рада Украины поддержала решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении экономических санкций против Беларуси и Украины в оборонно-промышленной сфере на 50 лет.
За решение проголосовали 304 депутата, сообщает депутат Ярослав Железняк.
Санкции предусматривают:
— запрет на проведение операций с товарами и услугами, на международную передачу которых распространяется действие закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования», с резидентами России и Беларуси, в том числе проводимых с привлечением резидентов других государств;
— прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов России и Беларуси по операциям с товарами военного назначения и двойного использования;
— запрет передачи резидентам и резидентами России и Беларуси технологий, прав и объектов права интеллектуальной собственности, а также осуществление резидентами данных стран действий, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, кроме действий по продлению срока действия прав интеллектуальной собственности и продления срока действия защитных документов;
— запрет регистрации и аккредитации организаций коллективного управления, основателями которых являются резиденты РФ и Беларуси;
— прекращение деятельности совместных проектов и промышленных программ с сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и Беларуси, в отношении товаров военного назначения и двойного использования;
— другие санкции, в том числе запрет на осуществление инвестиций с участием резидентов РФ и Беларуси в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность по производству, международной передаче товаров военного назначения и двойного использования, в том числе проводимых с привлечением резидентов других стран.