В Крыму назревает бунт: партизаны застали врасплох оккупантов под Симферополем 22.11.2023, 14:47

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Совершен рейд на базу в Перевальном.

Во временно оккупированном Крыму представители Сил сопротивления снова провели разведку военной базы российских захватчиков, расположенной в Симферопольском районе в Перевальном. Это уже вторая операция подпольщиков на этом объекте.

Об этом сообщает Telegram-канал крымского движения сопротивления «Атеш».

Во время этой вылазки партизаны провели доразведку «того, что не успели в прошлый раз».

«Наши агенты снова наведались к 126 отдельной бригады береговой обороны в н. п. Перевальное, Симферопольского района», - говорится в публикации.

Представители подполья добавили, что оперативно доставили Силам обороны Украины обновленные данные.

Кроме того, партизаны провели тайну встречу с российскими мобилизованными из этой бригады интервентов, которые являются членами крымского подполья.

В «Атеш» уточнили, что большинство первоначального состава 126-й бригады оккупантов уже перестали существовать после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

«Сейчас переукомплектованные подразделения этой бригады воюют на Херсонском направлении. Агенты в бригаде рассказывают о бардаке и беспределе командного состава в отношении к мобилизованным. От штучной блокировки выплат до вымогательства различной степени», - говорится в сообщении.

Представители Сил сопротивления добавили, что изучают настроение для бунта для будущей вербовки еще большего количества вражеских солдат.

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