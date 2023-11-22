«Ждем памятник чарке и шкварке»2
- 22.11.2023, 14:52
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Белорусы высмеяли идеи лукашистов.
- В Беларуси активно монтируют памятники. Вот и наше поселение не обошло стороной такое «радостное событие», - пишет читательница сайта Charter97.org Елена из агрогородка Большие Бортники (Бобруйский район).
Поставили памятник картофелю! Отлили в бронзе. По этому поводу устроили праздник. Было торжественное открытие, речи чиновников. Многочисленные фотографии «радостных жителей» с картошкой. Ну и угощение драниками.
Не знаю, радоваться или плакать от такого события. Посмеялась, что пусть уж лучше будет памятник картошке, чем Невскому. Но так досадно, что опустили Беларусь в беспросветную тьму, в бытовые вещи. Ждем еще памятник чарке и шкварке. На этом можно и покончить с памятниками в стране. Что еще нужно лукашенковской шайке: памятник спецовке и мылу уже есть (мол, поработал тяжело, умойся мылом и поешь картошки). Ну ей-богу, памятник чарке и шкварке завершит этот ансамбль.
Вот такая она, «Квітней Беларусь!» без запятой.