«В природе нет запретов против бессмертия человека» 1 22.11.2023, 15:06

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Как белорусский академик Василий Купревич отстаивал идею долгожительства.

«Нет никаких теоретических запретов, мешающих ставить вопрос о принципиальной возможности бессмертия, - писал в 1966 году белорусский академик Василий Купревич в журнале «Техника - молодежи». - Я глубоко убежден, что рано или поздно наступит эра долгожительства».

Василий Феофилович сожалел, что мало энтузиастов, которые хотели бы вести исследования в этом направлении и говорил: «Мешает укрепившееся в каждом из нас убеждение в неизбежности смерти и безнадежности борьбы с ней. Это своего рода психологический барьер, который нужно преодолеть», пишет belarus.kp.ru.

Кто был этот белорус, который так убедительно призывал найти рецепт бессмертия?!

В школу помог устроиться граф Любенский

Будущий ученый родился 24 января 1897 года в деревне Кальники (ныне - это Смолевичский район) в простой крестьянской семье. Жили небогато и его отец - Феофил Купрейчик - устроился на работу лесником к графу Любенскому. Как окажется, это станет поворотным моментом в судьбе Василия - третьего по возрасту среди четырех братьев.

Денег, чтобы выучить всех четверых, у семьи не было. Хватило только на старших Ивана и Константина. Помог случай. Феофил смог придумать, как потушить большой пожар, бушевавший на землях графа. И тот в благодарность помог его сыну Василию поступить в Девятинскую земскую школу. К тому моменту мальчику было уже 9 лет.

В школе преподавала Нина Сивицкая, которой, по признанию ученого, он и обязан в выборе жизненного пути. Она его научила любить и изучать природу.

Через пять лет отец перевел 14-летнего Василия в сельскохозяйственную школу, что находилась в Смольянах. Именно там Василию Купрейчику выдали аттестат на фамилию Купревича, отмечает историк Эммануил Иоффе.

Отец надеялся, что сын станет агрономом, а тот кардинально изменил свою жизнь - он уехал в Санкт-Петербург и записался в Кронштадте в школу юнг. Парня манило море.

Попал в роман Пикуля

И вот уже 18-летний моряк Купревич в 1915 году воюет в Первую мировую войну на миноносце «Самсон». А когда произойдет октябрьская революция, он будет в числе участником штурма Зимнего дворца.

Интересно, что Купревич стал одним из героев книги Валентина Пикуля «Моонзунд», где он описан как красивый молодой человек «с румянцем во всю щеку».

Война для Василия закончилась в апреле 1918-го, когда его списали на берег из-за ранения в ногу. Купревич возвращается в родную деревню. Началась мирная жизнь со всеми ее прелестями. Василий женится на учительнице Вере Буйвол. Вместе они работали в школе. Забегая наперед, скажем: Вера будет его надежной спутницей всю жизнь и родит двух сыновей.

Купревич в школе не только преподает, он занимается наукой. Учитель подготовил научную работу «Грибы Смолевичского края». Молодого человека замечают в Академии наук БССР. А он не теряется - сначала получает в Москве образование по специальности агробиология, а после поступает в аспирантуру АН СССР. Карьера идет в гору и вот уже в 1934 году он становится кандидатом наук, защитив диссертацию на тему «Физиология больного растения».

Казалось бы, впереди большие научные свершения, но начинается война. Она застала Купревича в Ленинграде. Ему пришлось испытать на себе все ужасы блокады, которые он позже опишет в своих воспоминаниях. Но даже в голод он не прекращает занятий наукой. В ноябре 1941 года Купревич защитил докторскую диссертацию.

В середине 1942-го его эвакуируют в Казань, а затем в Сыктывкар. Генерал-майор Олег Купревич, сын ученого, отмечал, что здоровье отца было основательно подорвано в блокаду: «Достаточно сказать, что он был эвакуирован , будучи контуженным после разрыва бомбы, и при росте 187 см весил 50 кг».

После войны, в 1949-м, Купревич возглавил Ботанический институт АН СССР. Но в 1952 году ученый вернулся на родину и стал президентом Академии наук БССР, которую возглавлял до самой смерти - 17 лет. Жил он в доме, который в Минске построил архитектор Останкинской башни. Здесь об этом доме подробнее.

Кстати, ранее мы рассказывали о белорусском биологе Степане Тупеневиче, который похудел на 40 кг, был на грани смерти, но сохранил для блокадного Ленинграда ценные сорта картофеля и растений.

Умер во время простой хирургической операции

Олег Купревич, вспоминая об отце, писал, что он большое внимание уделял вопросам геронтологии, считал, что человек должен жить значительно дольше, мечтал о продлении жизни...

«Однако в жизни получилось совсем не так, как он мечтал. Отец умер в 1969 году в Москве в Кремлевской больнице в возрасте 72 лет, во время весьма простой, по нынешним временам, хирургической операции», - вспоминал впоследствии сын академика.

По словам сына, Василий Феофилович рекомендовал и применял для лечения различные народные средства:

«В частности, от простудных заболеваний использовал раствор натрия уснината (из мха сфагнума) на масле с анестезином в виде капель, алоэ - как противоонкологическое средство, применял агаву, подорожник и другие растения».

«Задача победить смерть!»

После смерти ученого, знаменитый скульптор Сергей Коненков сделает из дуба скульптуру, посвященную Купревичу. На ней будут высечены цитаты ученого, посвященные бессмертию.

Например такая: «Задача победить смерть! Почему человек должен умереть? Почему жизнь – это умирание? Нет объективного закона природы, который бы гласил: да, живой организм должен умирать. И никогда не будет открыт этот закон, его нет в природе». Кстати, Коненков проживет 97 лет.

Заинтересовавшись утверждениями Купревича, скульптор писал, читаем на ar.culture.ru:

«Светлые умы человечества мечтают победить смерть. Этой проблемой не только в философском, но и в исследовательском плане на протяжении последних лет жизни был занят президент АН БССР В.Ф. Купревич. Я написал Купревичу письмо о величии его мечты. Весной 1968 пришел конверт из Минска от Купревича: «Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Тимофеевич… Ваше внимание к моим идеям о сроках жизни человека, о возможности его физического бессмертия радует меня и укрепляет мою веру в будущее». Вперед смотрящие! Я увлечен ими и как художник, и как человек».

Василий Феофилович вплотную заинтересовался темой бессмертия уже к концу своей жизни. Он много выступал на страницах печати, в газетах и журналах:

В 1967 году в интервью журналу «Огонек» Купревич перечисляет совсем недавно скончавшихся академиков и говорит: «Разве справедливо, что ученые, развитие таланта которых достигает пика к 50-60 годам, должны именно в этом возрасте уйти из жизни!».

И продолжает:

«Меня, старого ученого, угнетает тот спокойный фатализм, с которым все вокруг относятся к неизбежности смерти. Ну, а в самом деле, откуда следует, что все живое должно умирать? Вы скажите: из опыта, из наблюдений над жизнью. Но простые наблюдения показывают, что Солнце вращается вокруг Земли...»

Далее он говорит, что существует около 200 гипотез, объясняющих старение:

«По одной из них, людей старят приходящие на Землю космические лучи; согласно другой, все дело в тяжелой воде, которую мы пьем вместе с обычной, нарушая обмен веществ. Ряд еще не до конца известных факторов действует на хромосомные ядра клетки....»

Купревич, рассуждая о том, что «клетки делятся, ошибки, накапливаясь, передаются по эстафете», подчеркивал, что «природа нашла способ обойти этот неприятный процесс»:

Далее он говорит:

«Известно, что от старых родителей рождаются здоровые, нормальные дети. Однажды здоровый ребенок родился даже у женщины в 95 лет. В чем дело? Казалось бы, дефекты, которые накопились в молекулах ДНК половой клетки, должны сказаться и на детях. Но нет, оказывается, природа умеет бороться с дефектами воспроизводства».

Рассуждая, академик приходит к выводу, что «если природа что-то «умеет», то рано или поздно этому научится и человек:

«Итак, мы пришли к идее: в природе нет запретов против бессмертия человека. Эта идея не так уж неожиданна».

Он утверждал, что бессмертие человека - проблема, которую несомненно решат потомки: «Но для этого им придется открыть какие-то фундаментальные основы жизни, которые еще скрыты от нас».

Академик стал основоположником белорусской геронтологии. Говоря о продолжительности жизни и бессмертии он приводил примеры микроскопических бактерий, которые выживают в условиях вечной мерзлоты и в горячих источниках, в воде атомного реактора и т.п.

Купревич говорил, что геронтологам следует прийти к общему мнению, что же такое в конце концов старение – старость человека. Если это болезнь, то ее можно лечить. Если она запрограммирована в гене, то программу эту нужно изменить.

Василию Феофиловичу это не удалось, но может быть удастся его последователям.

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