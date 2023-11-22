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Идиотизм с концертом

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  • 22.11.2023, 15:20
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Идиотизм с концертом

Как ВСУ отомстили РФ за потери 128-й бригады.

Российская 810-я бригада морской пехоты, которая была неоднократно разгромлена украинскими силами в боях, получила новый удар от ВСУ. «Прилет» по тыловой локации в Донецкой области, где морпехи-оккупанты отмечали День ракетных войск и артиллерии РФ, уже называют местью за российский удар по бойцам 128-й бригады ВСУ в Запорожской области.

За две недели до этого, 3 ноября, погибли по меньшей мере 19 бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ. Из-за вероятной халатности командования их собрали для награждения по случаю Дня артиллерии и ракетных войск Украины в селе Заречное Запорожской области. По локации, расположенной всего в 20 км от линии фронта, россияне нанесли удар ракетой Искандер-М. Сейчас продолжается расследование трагедии.

Похожие обстоятельства уже украинского удара по военным 810-й бригады РФ теперь называют «бумерангом» и возмездием за потери 128-й бригады.

NV собрал главное, что известно об инциденте и его последствиях.

Вероятный удар по «празднику» 810-й бригады РФ: что, где и как произошло

ВСУ отследили концентрацию российских морпехов в оккупированном селе Кумачово Донецкой области, которое расположено примерно в 70 км от текущей линии фронта и менее чем в 10 км от границы с Россией.

Официального подтверждения об этом ударе ВСУ с украинской стороны пока нет, однако наиболее детально о нем рассказал Роберт Бровди (позывной Мадяр), основатель подразделения аэроразведчиков Птахи Мадяра. По его словам, точный «прилет» по оккупантам произошел в воскресенье, 19 ноября, когда в России отмечали День ракетных войск и артиллерии. Именно его праздновали российские военные — вероятно, в местном доме культуры. По информации Мадяра, во время «праздника» происходило и награждение оккупантов, а командование опоздало на несколько часов. Об этом было известно украинской стороне, поэтому «возмездие» за 128-ю бригаду, вероятно, дождалось и российских командиров.

Мадяр не уточнил, что именно «прилетело» по российским морпехам, однако, по его данным, погибли по меньшей мере 25 оккупантов, еще более сотни были ранены. Роберт Бровди также заявил о наличии потерь среди командного состава, которые были «строго засекречены комиссией», прибывшей на место происшествия. «Внимательно следите за некрологами, особенно в пабликах из оккупированного Крыма. И вокруг главного [военного клинического госпиталя РФ] имени Бурденко [в Москве]», — намекнул Мадяр на то, что количество погибших может возрасти.

По его данным, ВСУ попали в скопление военных 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ (базовое место дислокации — оккупированный Севастополь в Крыму). Именно эта бригада участвовала в захвате Мариуполя и осаде Азовстали, с начала вторжения ее силы уже несколько раз потерпели существенные потери в Украине. В частности, 18 мая 2022 года стало известно о точном артиллерийском ударе ВСУ по командному пункту 810-й бригады, в результате которого были ликвидированы три офицера командного состава, а еще 14 получили ранения. Один из них, начальник штаба бригады Ян Суханов, умер позже, в ноябре 2023 года. А в сентябре 2023 года глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone рассказал, что эта бригада была «полностью разбита» во время контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Ее остатки, вероятно, отвели оттуда, на южном фронте их заменили российские десантные части. В то же время аналитики ISW позже фиксировали отдельные подразделения 810-й бригады в Херсонской области, где их могли задействовать для отпора атакам ВСУ в районе плацдармов на левом берегу Днепра. В ISW называли силы этой бригады «относительно небоеспособными».

В российских пабликах появилось видео вероятного удара по скоплению морпехов 810-й бригады в селе Кумачово. На нем видно российских военных, которые слушают концерт. Вдруг слышен звук взрыва, видно как в зале исчезает освещение. На сцене в это время исполняла песню женщина — вероятно, это 40-летняя Полина Меньших, которая также погибла в результате удара. Российские СМИ называют ее «актрисой, режиссером и драматургом».

Театр-студия Портал в Санкт-Петербурге, с которым сотрудничала Меньших, уже подтвердил ее гибель и тот факт, что это произошло «во время выступления» на Донбассе, оккупированном Россией. Российские медиа утверждают, что она поехала туда якобы как «волонтерка». Пропагандистские ресурсы также подтверждают, что еще с начала полномасштабного вторжения России Полина Меньших, которая руководила студией этнических танцев, «активно поддержала российских солдат», войну против Украины, и «неоднократно ездила с концертами» для оккупантов на захваченные территории Донецкой области.

Российские Телеграм-каналы также опубликовали фотографии — как они утверждают, якобы с места удара, которым называют местную школу.

Кроме того, в сети публикуют видео, которое сняли представители российского Следственного комитета предоположительно на месте «прилета».

Как пропаганда РФ скрывает последствия и что пишут «военкоры»

Официально в российских СМИ ничего не рассказали о потерях 810-й бригады во время удара по скоплению оккупационных сил в селе Кумачово. Пропаганда широко сообщила лишь о гибели Полины Меньших, традиционно использовав это как повод исказить события и представить удар ВСУ по российским военным как якобы «обстрел» населенного пункта. Также россияне утверждают, что ВСУ якобы вели огонь со стороны Елизаветовки (Краматорский район Донецкой области), а удар был нанесен из РСЗО HIMARS.

Однако посты в российских провоенных пабликах указывают на то, что пропаганда традиционно скрывает факты точного попадания ВСУ по военнослужащим РФ.

«У кого хватило ума делать концерт в клубе, в радиусе работы Хаймарса, я не понимаю. Погибли бойцы и девушка, актриса Полина Меньших. Солдат хотя бы готов к тому, что может погибнуть, что ни в коем случае не отрицает факта идиотизма с концертом», — говорится в российском паблике Старше Эдды, который поддерживает войну против Украины. Автор поста также признал параллель с «бумерангом» за удар по 128-й бригаде — мол, россияне «доржались» о ситуации с награждением украинских бойцов в непосредственной близости от фронта.

Еще в одном из российских пабликов признали, что скрывать потери оккупантов «больше нет смысла» и назвали «инфернальным долб**обом» организатора «концерта» для российских морпехов в селе Кумачово. «Долбо*бизм в российской армии непобедим», — констатировал автор поста.

Бывший народный депутат Украины, предатель Олег Царев в своем Телеграм-канале попытался преуменьшить последствия удара для россиян. В частности, он пытался доказать, что 810-я российская бригада дислоцирована в основном в Херсонской и Запорожской областях, однако при этом все равно признал, что «снова погибли наши ребята [российские оккупанты], не так важно, из какого подразделения». Количество потерь среди оккупантов он не уточнил.

Еще один российский провоенный паблик «Военный осведомитель» также признал сокрушительный удар ВСУ по скоплению оккупантов в селе Кумачово. Напомнив о потерях украинской 128-й бригады, автор поста замечает, что «альтернативно одаренные, как всегда, нашлись и в российской армии». «В честь Дня ракетных войск и артиллерии в Кумачово […] решили устроить концерт для военнослужащих. Здание, где проводили показательное мероприятие, находилось всего в 60 км от линии фронта. Результат предсказуем — противник нанес удар Хаймарсами […] Почти два года войны, необучаемым идиотам до сих пор невдомек что можно делать, а что нельзя», — характеризует этот паблик российское командование.

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