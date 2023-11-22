Идиотизм с концертом 1 22.11.2023, 15:20

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Как ВСУ отомстили РФ за потери 128-й бригады.

Российская 810-я бригада морской пехоты, которая была неоднократно разгромлена украинскими силами в боях, получила новый удар от ВСУ. «Прилет» по тыловой локации в Донецкой области, где морпехи-оккупанты отмечали День ракетных войск и артиллерии РФ, уже называют местью за российский удар по бойцам 128-й бригады ВСУ в Запорожской области.

За две недели до этого, 3 ноября, погибли по меньшей мере 19 бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ. Из-за вероятной халатности командования их собрали для награждения по случаю Дня артиллерии и ракетных войск Украины в селе Заречное Запорожской области. По локации, расположенной всего в 20 км от линии фронта, россияне нанесли удар ракетой Искандер-М. Сейчас продолжается расследование трагедии.

Похожие обстоятельства уже украинского удара по военным 810-й бригады РФ теперь называют «бумерангом» и возмездием за потери 128-й бригады.

NV собрал главное, что известно об инциденте и его последствиях.

Вероятный удар по «празднику» 810-й бригады РФ: что, где и как произошло

ВСУ отследили концентрацию российских морпехов в оккупированном селе Кумачово Донецкой области, которое расположено примерно в 70 км от текущей линии фронта и менее чем в 10 км от границы с Россией.

Официального подтверждения об этом ударе ВСУ с украинской стороны пока нет, однако наиболее детально о нем рассказал Роберт Бровди (позывной Мадяр), основатель подразделения аэроразведчиков Птахи Мадяра. По его словам, точный «прилет» по оккупантам произошел в воскресенье, 19 ноября, когда в России отмечали День ракетных войск и артиллерии. Именно его праздновали российские военные — вероятно, в местном доме культуры. По информации Мадяра, во время «праздника» происходило и награждение оккупантов, а командование опоздало на несколько часов. Об этом было известно украинской стороне, поэтому «возмездие» за 128-ю бригаду, вероятно, дождалось и российских командиров.

/2. Location of the strikes aftermath shown on the photos appears to be Kumachove. 66km from the front line. (47.6205709, 38.2638291) pic.twitter.com/YLwLxIfWBn — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 21, 2023

Мадяр не уточнил, что именно «прилетело» по российским морпехам, однако, по его данным, погибли по меньшей мере 25 оккупантов, еще более сотни были ранены. Роберт Бровди также заявил о наличии потерь среди командного состава, которые были «строго засекречены комиссией», прибывшей на место происшествия. «Внимательно следите за некрологами, особенно в пабликах из оккупированного Крыма. И вокруг главного [военного клинического госпиталя РФ] имени Бурденко [в Москве]», — намекнул Мадяр на то, что количество погибших может возрасти.

По его данным, ВСУ попали в скопление военных 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ (базовое место дислокации — оккупированный Севастополь в Крыму). Именно эта бригада участвовала в захвате Мариуполя и осаде Азовстали, с начала вторжения ее силы уже несколько раз потерпели существенные потери в Украине. В частности, 18 мая 2022 года стало известно о точном артиллерийском ударе ВСУ по командному пункту 810-й бригады, в результате которого были ликвидированы три офицера командного состава, а еще 14 получили ранения. Один из них, начальник штаба бригады Ян Суханов, умер позже, в ноябре 2023 года. А в сентябре 2023 года глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone рассказал, что эта бригада была «полностью разбита» во время контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Ее остатки, вероятно, отвели оттуда, на южном фронте их заменили российские десантные части. В то же время аналитики ISW позже фиксировали отдельные подразделения 810-й бригады в Херсонской области, где их могли задействовать для отпора атакам ВСУ в районе плацдармов на левом берегу Днепра. В ISW называли силы этой бригады «относительно небоеспособными».

В российских пабликах появилось видео вероятного удара по скоплению морпехов 810-й бригады в селе Кумачово. На нем видно российских военных, которые слушают концерт. Вдруг слышен звук взрыва, видно как в зале исчезает освещение. На сцене в это время исполняла песню женщина — вероятно, это 40-летняя Полина Меньших, которая также погибла в результате удара. Российские СМИ называют ее «актрисой, режиссером и драматургом».

Театр-студия Портал в Санкт-Петербурге, с которым сотрудничала Меньших, уже подтвердил ее гибель и тот факт, что это произошло «во время выступления» на Донбассе, оккупированном Россией. Российские медиа утверждают, что она поехала туда якобы как «волонтерка». Пропагандистские ресурсы также подтверждают, что еще с начала полномасштабного вторжения России Полина Меньших, которая руководила студией этнических танцев, «активно поддержала российских солдат», войну против Украины, и «неоднократно ездила с концертами» для оккупантов на захваченные территории Донецкой области.

Российские Телеграм-каналы также опубликовали фотографии — как они утверждают, якобы с места удара, которым называют местную школу.

Кроме того, в сети публикуют видео, которое сняли представители российского Следственного комитета предоположительно на месте «прилета».

Как пропаганда РФ скрывает последствия и что пишут «военкоры»

Официально в российских СМИ ничего не рассказали о потерях 810-й бригады во время удара по скоплению оккупационных сил в селе Кумачово. Пропаганда широко сообщила лишь о гибели Полины Меньших, традиционно использовав это как повод исказить события и представить удар ВСУ по российским военным как якобы «обстрел» населенного пункта. Также россияне утверждают, что ВСУ якобы вели огонь со стороны Елизаветовки (Краматорский район Донецкой области), а удар был нанесен из РСЗО HIMARS.

Однако посты в российских провоенных пабликах указывают на то, что пропаганда традиционно скрывает факты точного попадания ВСУ по военнослужащим РФ.

«У кого хватило ума делать концерт в клубе, в радиусе работы Хаймарса, я не понимаю. Погибли бойцы и девушка, актриса Полина Меньших. Солдат хотя бы готов к тому, что может погибнуть, что ни в коем случае не отрицает факта идиотизма с концертом», — говорится в российском паблике Старше Эдды, который поддерживает войну против Украины. Автор поста также признал параллель с «бумерангом» за удар по 128-й бригаде — мол, россияне «доржались» о ситуации с награждением украинских бойцов в непосредственной близости от фронта.

Еще в одном из российских пабликов признали, что скрывать потери оккупантов «больше нет смысла» и назвали «инфернальным долб**обом» организатора «концерта» для российских морпехов в селе Кумачово. «Долбо*бизм в российской армии непобедим», — констатировал автор поста.

Бывший народный депутат Украины, предатель Олег Царев в своем Телеграм-канале попытался преуменьшить последствия удара для россиян. В частности, он пытался доказать, что 810-я российская бригада дислоцирована в основном в Херсонской и Запорожской областях, однако при этом все равно признал, что «снова погибли наши ребята [российские оккупанты], не так важно, из какого подразделения». Количество потерь среди оккупантов он не уточнил.

Еще один российский провоенный паблик «Военный осведомитель» также признал сокрушительный удар ВСУ по скоплению оккупантов в селе Кумачово. Напомнив о потерях украинской 128-й бригады, автор поста замечает, что «альтернативно одаренные, как всегда, нашлись и в российской армии». «В честь Дня ракетных войск и артиллерии в Кумачово […] решили устроить концерт для военнослужащих. Здание, где проводили показательное мероприятие, находилось всего в 60 км от линии фронта. Результат предсказуем — противник нанес удар Хаймарсами […] Почти два года войны, необучаемым идиотам до сих пор невдомек что можно делать, а что нельзя», — характеризует этот паблик российское командование.

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