Студент-платник из БГУ: В нашу группу принесли странные бумаги 17 22.11.2023, 15:26

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Учащихся они застали врасплох.

- В нашу группы принесли странные бумаги (дополнительные соглашения), которые обязали каждого подписать, - сообщил в редакцию сайта Charter97.org студент-платник Владислав из Белорусского государственного университета.

В дополнительном соглашении мы соглашаемся, что оплачиваем только часть платного обучения - где-то 60-70%. Остаток же якобы компенсируется из государственного бюджета. Нас заверили, что эта бумага не касается повышения оплаты обучения.

По-моему, сейчас студентов пытаются превратить в крепостных. Подписав такую бумагу, мы подписываемся под тем, что должны государству. Следующий шаг в этом действии будет -принудительная отработка. Если же откажешься отрабатывать, то заставят доплатить этот остаток, который согласно этим бумагам нам компенсирует государство.

Конечно же, никто нам не показывал никаких расчетов, каковы реальные затраты на обучение. Я думаю, они и сами не знают.

Такую же ловушку мы имеем и с коммунальными выплатами, будто ежегодно суммы в коммунальных счетах увеличиваются, чтобы выйти понемногу на 100% оплату, но как видим, сколько бы ни увеличивали, из рупоров дальше вещают, что население оплачивает только 70-80 процентов.

Для тех же, кто не работает или выехал за границу, выставляют тарифы в разы больше. И никто не знает, насколько они обоснованы. Попросту действует карательная система.

Нашу группу эти бумаги застали врасплох. Сегодня я сожалею, что подписал этот документ, и сейчас серьезно задумываюсь, как выскочить из ловушки, которая постепенно начала захлопываться.

Будущим абитуриентам могу посоветовать только одно: ищите возможности, чтобы поступить учиться за границу. По крайней мере там, заплатив деньги, будешь уверен, что станешь свободным специалистом, и устроишься на работу туда, куда захочешь.

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