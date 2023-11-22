Взрывы в Крыму: нанесен удар по причалу воинской части РФ 22.11.2023, 15:39

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Там же были уничтожены десантные катера россиян.

В пгт Черноморское (временно оккупированный Крым) «прилетело» по причалу воинской части российских захватчиков.

Как сообщает «Крымский ветер» со ссылкой на информированный источник, атака произошла сегодня, 22 ноября, в 8:05 (по Минску).

«Был прилет по причалу российской воинской части в бухте узкая - туда же, где в прошлый раз были уничтожены десантные катера и личный состав», - пишет канал.

О последствиях «прилета» пока неизвестно. Источник говорит, что причал теперь огражден боновыми заграждениями из бочек, связанных тросами.

Уничтожение десантных катеров РФ в Крыму

Ночью 10 ноября в результате операции на территории временно оккупированного Крыма было поражены два десантных катера Черноморского флота РФ.

По информации ГУР, результаты проведенной 10 ноября разведки в районе бухты узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют, что после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли Черноморского флота РФ уничтожены. Поражение получили два катера оккупантов: один более древнего проекта 1176 «Акула», другой более новый - проекта 11770 «Серна».

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