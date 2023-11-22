В минской Степянке нашли настоящий «венецианский дворец» 6 22.11.2023, 15:49

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Сколько стоит?

Вряд ли вы ожидаете найти в Степянке венецианский дворец. А он там есть — с виду скромный кирпичный дом скрывает внутри себя позолоту, лепнину и прочие маркеры стиля «дорого-богато», пишет onliner.by.

Находится трехэтажный коттедж на улице Южной. Его построили еще в 2007 году на участке в 7 соток. Площадь здания — почти 450 «квадратов». Оно включает в себя просторный холл, кухню, раздельный санузел и 4 жилые комнаты.

«Особенностью этого дома является роскошный ремонт, выполненный в венецианском стиле. Большинство стен и потолков декорированы позолотой и полотнами картин известных художников, которые олицетворяют богатство и величие Венеции того времени. Гипсовая лепнина ручной работы придает помещениям особый шарм и изысканность, а кованая лестница, поддерживаемая колонной, гармонично дополняет интерьер», — вот так высокопарно (ну а как иначе!) описывают свое гнездышко владельцы.

По их словам, вся мебель и элементы декора, «создающие неповторимую атмосферу элегантности», останутся новым хозяевам.

Если говорить о более приземленных вещах, то к коттеджу подведены все необходимые коммуникации.

На цокольном этаже находятся хозяйственные помещения, также там можно оборудовать гараж для 6 автомобилей.

Ну а теперь к самому интересному — цене. Стоит островок Италии в минской Степянке $419 000 по курсу.

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